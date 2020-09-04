В белорусском кризисе Кремль все больше оказывается в центре игры

"(...) Акции протеста в Минске продолжаются. Но в беспрецедентном недовольстве существующим порядком, потрясшем Белоруссию после ее спорных президентских выборов 9 августа, все больше ощущается тень Москвы", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Могущественный сосед стал множить знаки поддержки 66-летнего белорусского президента Александра Лукашенко, находящегося у власти 26 лет. В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин находился в Минске с визитом, на котором повестка дня в основном была экономической, с учетом того, что половина белорусского ВВП зависит от России", - говорится в статье.

(...) Визит Михаила Мишустина - это первый этап, экономический. Разрешение политического кризиса будет происходить на втором этапе. Напрямую с главой Кремля Владимиром Путиным, напоминает Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. Александра Лукашенко, подвергнутого критике и санкциям со стороны Евросоюза, ждут в Москве через две недели. "У Кремля до сих пор нет четкого видения выхода из белорусского кризиса. Он мог бы организовать в Минске политический транзит, который, частично удовлетворив митингующих, защищал бы интересы России", - считает Андрей Кортунов. Однако предупреждает: "Путин никогда не отказывался от своего проекта объединения двух стран...".

"Некоторые подозревают Москву в том, что она благоприятствовала протестам в Минске, чтобы ослабить Александра Лукашенко и заставить его согласиться на объединение, от которого он до этого отказывался, и которое теперь выглядит как последнее средство спасения его будущего. (...) И сейчас Кремль перед лицом толп, отвергающих его союзника, но не Россию, ищет план Б", - указывает автор публикации.

"Случайно или вследствие закулисных международных сделок глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что конституционная реформа станет оптимальным долгосрочным решением для политического кризиса в Минске. Это как раз одно из требований белорусской оппозиции, стоящей за вдохновительницей демонстрантов Светланой Тихановской. Это гипотетическая отправная точка на пути к соглашению? С возможной переходной фигурой: только будет это не "белорусская Жанна д'Арк", а Виктор Бабарико, бывший глава дочерней компании российского гиганта "Газпром", арестованный тогда, когда он собирался стать кандидатом в президенты. Известный бизнесмен, близкий к Москве...", - резюмирует Бенжамен Кенель.