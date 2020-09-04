Теория зеркала или то, как мы повсюду видим себя

"(...) Что связывает селфи в Instagram, критику пригородной буржуазии Изабель Чайки и Джона Малковича? Это теория зеркала Жака Лакана, французского психиатра и психоаналитика, родившегося в 1901 году", - пишет журналистка Люсиль Беллан в издании Slate.fr.

"По мнению Лакана, выстраивание нашей идентичности происходит через улавливание себя в других. Согласно теории зеркала, наши отношения могут включать отражения или проекции тех частей нашей личности, которые нам нравятся или не нравятся", - поясняет автор статьи.

"(...) Когда я думаю о других как о зеркале себя самой, я сразу же вспоминаю фильм Спайка Джонза "Быть Джоном Малковичем", снятый в 1999 году, - говорится в статье. - В нем кукольник, которого играет Джон Кьюсак, находит секретный проход, который приводит его в тело американского актера. В какой-то момент в кадре все персонажи выглядят как Джон Малкович и выражаются с помощью лишь одного слова, меняя только громкость или интонацию: это слово... "Малкович".

"В более общем плане кино тоже тесно связано с теорией зеркала в том смысле, что само это искусство и есть зеркало. Седьмое искусство может стать открытием другого человека, но нередко оно представляет собой зеркало себя самого. Когда мы выбираем фильм, любим его, отстаиваем или критикуем, то имеется в виду наше стремление отстаивать, любить или ненавидеть именно себя", - комментирует Беллан.

"(...) Выпускница кафедры клинической психологии и ютуберша Эммануэль Лоран приводит в пример теорию зеркала в своем эссе "Как психиатр": "Лакан скажет, что эго является воображаемым. Это выдуманный образ. Отражение себя в зеркале, а также и в других людях, встречающихся в школе, в парке, на работе, на улице. Такой образ меня самого в другом Лакан квалифицирует как иллюзию. Потому что зеркальное отображение по определению - это не я. Это образ. Тогда и я сам всего лишь проекция".

"Путать свое "я" со своей проекцией - это в какой-то мере зло нашего века. В настоящее время в социальной сети Instagram размещены сотни тысяч селфи (1,082 млрд активных пользователей в месяц в 2020 году), и фотографии с изображением лица (будьте осторожны, они не обязательно все селфи) набирают на 38% больше лайков (...)", - пишет Slate.fr.

"(...) В социальных сетях, как и в теории зеркала, мы руководствуемся образом, мы отслеживаем и лайкаем тот образ, который является нашим собственным отражением. Такое явление как отслеживание из ненависти тоже укладывается в это направление. Мы порой по собственному желанию остаемся подписчиками аккаунтов тех людей, которые нас раздражают, так происходит потому, что на самом деле они являют собой недостатки нашей собственной личности", - отмечает журналистка.

"В фильме "Домашняя жизнь" Изабель Чайки (2013) эго выражается через отношения и вселенную каждого персонажа и является источником страдания. Женщины из пригородной буржуазии обретают свое социальное место в кодексах, которые их окружают, в безупречных белых диванах, в ассортименте мастерски приготовленного кофе Nespresso, в могущественных или образованных мужьях (часто отсутствующих), в блестящих детях с множеством внеклассных занятий, в искусственной дружбе с людьми, живущие такой же жизнью", - говорится в статье.

"(...) А может, в конечном счете мы любим только себя? Позволяют ли нам люди, с которыми мы общаемся, немного лучше понять, кто мы такие? В то время, когда социальные сети окружают нас тысячами людей по всему миру, зеркало другого посылает нам размытый и/или стандартизированный образ. Эго оказывается в уязвимом положении. В сущности, действительно ли мы сегодня знаем, кто мы есть? Похоже на то, что ответить на этот вопрос, основываясь на лакановском зеркале, становится все труднее", - резюмирует Люсиль Беллан.