Канцлер меняет тон

"Риторика правительства ФРГ в отношении России ужесточается. Но какие меры последуют? ЕС реагирует сдержанно", - пишет немецкая газета Die Tageszeitung.

"Два россиянина с дипломатическими паспортами были вынуждены паковать свои чемоданы. Это произошло 4 декабря прошлого года: тогда генеральная прокуратура взяла на себя расследование дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Ведомство предположило, что за преступлением стоит российское государство. Министерство иностранных дел ФРГ отреагировало одной из жестких символических мер, предусмотренных в дипломатии для подобных случаев. Оно объявило двух сотрудников российского посольства персонами нон грата", - напоминают журналисты Тобиас Шульце и Эрик Бонзе.

"С тех пор правительство ФРГ не предпринимало более жестких, чем эта высылка, шагов в отношении Москвы. Изменится ли это теперь? На это указывает выступление канцлера в среду вечером. За несколько часов до него правительство сообщило, что эксперты бундесвера обнаружили в крови российского оппозиционера Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия".

"Есть очень серьезные вопросы, ответить на которые может только российское правительство", - заявила канцлер.

"С точки зрения федерального правительства, за последние месяцы произошло слишком многое: не только случай с Навальным, но и новые данные по расследованию хакерского взлома бундестага в 2015 году, согласно которым ответственность за него несет российский IT-эксперт. А также уже упомянутое убийство гражданина Грузии в Берлине, слушание дела по которому начнется в Высшем земельном суде Берлина в октябре - процесс, который уже несколько месяцев напряженно ждут немецкие дипломаты, - говорится в статье. - (...) Возникает вопрос, какие конкретные меры последуют за жесткими словами?".

"В четверг в центре дискуссий оказался газопровод "Северный поток-2". Почти завершенный газопровод через Балтийское море между Россией и Германией уже давно вызывает споры. Теперь из партий ХДС, СвДП, "зеленых" и даже из скорее пророссийской партии СДПГ громче звучат голоса, призывающие прекратить строительство или в будущем проводить через газопровод меньше газа, чем планировалось. Ранее федеральное правительство всегда отклоняло подобные требования. По его мнению, газопровод является экономическим проектом и не должен страдать от политических событий".

"В четверг поддержка этой мантры также прозвучала среди партий. "С моей точки зрения, одно пока не связано с другим", - сказал глава ХСС Маркус Зедер. "Левая" партия настоятельно предостерегает от дальнейшего разрушения германо-российских экономических отношений", - заявила депутат бундестага Севим Дагделен. Ее коллега по партии Грегор Гизи также осторожен. "Затрагивать сейчас вопрос мер неправильно уже потому, что никто не знает, кто стоит за покушением. Подозрения не должны быть основой рациональной политики", - сказал он в разговоре с TAZ".

"Таким образом, мнение Гизи созвучно мнению ЕС, с которым Меркель вообще-то надеется принять совместные меры. Представитель Еврокомиссии заявил в Брюсселе, что Навальный является гражданином России и поскольку происшествие случилось в России, расследование также необходимо вести там. Европейский Союз, по его словам, дождется результата расследования и лишь затем будет говорить о возможных последствиях".

"О санкциях речи не шло. Не был затронут и вопрос "Северного потока". Однако за кулисами европейцы уже рассматривают возможность принятия мер. Ведущая роль в этом случае принадлежит председательству Германии в Совете ЕС и снова Меркель, говорят в кругах ЕС в Брюсселе. Решения якобы могут быть приняты на запланированном на конец сентября саммите ЕС в Брюсселе".

"Появятся ли к тому моменту необходимые новые сведения о расследовании в России? Спикер Кремля заявил в четверг в Москве, что он не думает, что кому-то в России могло быть выгодно отравление Навального (...)", - передает Die Tageszeitung.