4 сентября 2020 г. Майкл Эванс | The Times Настоящим сдерживающим фактором для Путина стала бы массовая высылка российских шпионов, уверяют эксперты "По мнению экспертов, для того, чтобы в распоряжении Запада сохранились какие-либо средства сдерживания Кремля после отравления Алексея Навального "Новичком", правительства должны отдать приказ о массовой высылке сотрудников российской разведки", - передает The Times. "Это не приведет к смене режима и не воссоздаст нового Путина, но каждый раз, когда происходит что-то подобное, Москва должна знать, что ей придется заплатить ", - заявил The Times Джонатан Эйаль старший директор британского Королевского института оборонных исследований. "По его словам, российский президент был удивлен неожиданно жесткой реакцией Запада на отравление Сергея Скрипаля, российского двойного агента, и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. "Сейчас мы должны организовать нечто подобное", - считает он. "После дела Скрипаля 138 сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием в посольствах на Западе, были отправлены обратно в Москву", - напоминает газета. (...) "(...) Таким образом, после отравления Скрипаля, а теперь и Навального, важно "сделать цену [за эти действия] непредсказуемой" в надежде, что они, возможно, дважды подумают, прежде чем совершать что-то подобное в будущем, указал доктор Эйаль. Источник: The Times