Почему Лукашенко выйдет сухим из воды

"Белорусский правитель Лукашенко может радоваться: из-за спорных президентских выборов Евросоюз намерен ввести санкции против Белоруссии, но, очевидно, не против него. Этим он обязан прежде всего Германии", - пишет немецкое издание Die Welt.

"По информации Die Welt, президент Белоруссии Александр Лукашенко не окажется в санкционном списке ЕС. За это активно выступала прежде всего Германия, которую поддержали Франция и Италия", - сообщает издание.

"Согласно аргументам Берлина и Парижа, высказанным во внутренних обсуждениях, каналы общения с Лукашенко должны оставаться открытыми при любых обстоятельствах. А введение санкций этому воспрепятствует. Несколько государств, прежде всего прибалтийские страны и Польша, придерживаются другого мнения и предложили внести имя Лукашенко в санкционный список ЕС", - говорится в статье.

"Как сказали европейские дипломаты, официальный список должен быть опубликован на следующей неделе или через две недели".

"После внеочередной встречи 14 августа министры иностранных дел ЕС объявили о введении штрафных санкций против лиц, несущих политическую ответственность, в связи с применением насилия со стороны милиции и фальсификацией президентских выборов в Белоруссии. Тогда было еще неясно, будут ли введены санкции против самого Лукашенко. Теперь же после интенсивных обсуждений ожидается, что в ЕС будет заморожено имущество примерно 16-19 лиц, им также будет запрещено въезжать на территорию Европейского Союза".

"Официального голосования о внесении Лукашенко в санкционный список внутри ЕС пока не проводилось, говорят в дипломатических кругах. Однако проведенные на данный момент неформальные обсуждения "однозначны": ЕС позволит диктатору из Минска выйти сухим из воды", - отмечает издание.

"Это еще более удивительно на фоне того, что Лукашенко, в автократическом стиле правящий Белоруссией уже 26 лет, в период с 2011 по 2016 год уже находился в санкционном списке европейцев совместно со 170 другими белорусами, - указывает автор статьи. - Тогда штрафные меры стали реакцией на манипуляции и произвол в задержаниях во время президентских выборов в декабре 2010 года".

"Причиной продолжающихся сейчас протестов являются президентские выборы, проведенные 9 августа. (...) Оппозиция считает настоящей победительницей Светлану Тихановскую. ЕС официально не занимает такую позицию, хотя, с точки зрения Брюсселя, политик, вероятно, набрала значительно больше голосов, чем действующий президент Лукашенко".

"(...) Москва недавно заверила Лукашенко, что в случае эскалации направит в Белоруссию силы безопасности для его поддержки. Насколько президент России Владимир Путин на самом деле готов длительно удерживать Лукашенко в должности, для Брюсселя неясно", - пишет Die Welt.