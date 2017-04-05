Немецкий политик потребовал усилить нажим на Москву

Эксперт немецкой партии СвДП и вице-председатель Европарламента Александр Граф Ламбсдорф потребовал от России остановить Асада после применения им химоружия на окраине города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, пишет немецкий таблоид Bild. По данным врачебных организаций, в результате нее погибли минимум сто и пострадали еще 400 человек.

"В Сирии от мира нет и следа. Везде царят хаос, насилие и страдания. Режим Асада несет ответственность за газовую атаку. Даже Россия дистанцировалась от этого. И это хорошо. Запад должен повлиять на Москву, ведь только Путин может остановить Асада. Тем более что не так давно Россия сама прочувствовала на себе, каково это - оказаться жертвой бесчеловечного нападения", - заявил Ламбсдорф в беседе с Bild.

По его словам, "все лица, причастные к произошедшему, должны быть установлены, после чего их необходимо судить Международным военным трибуналом". "Для нас, европейцев, этот чудовищный случай должен стать звонком: сколько еще мы будем оставаться без собственных стратегических средств, несмотря на множество нарушений прав человека?" - добавил он.

Между тем президент США Дональд Трамп также назвал Асада ответственным за атаку и заявил, что желает прекращения правления Асада. В свою очередь, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон призвал Россию и Иран "использовать свое влияние на сирийский режим и гарантировать то, чтобы подобные ужасные атаки более никогда не происходили". "Россия и Иран, провозгласившие себя гарантами перемирия, которое было выработано на переговорах в Астане, несут огромную моральную ответственность за эти смерти", - уверен дипломат.