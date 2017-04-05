Доказательства, из которых следует, что российский союзник Трампа связан с оргпреступностью

"Специальная центральная часть номер 2 Группы развивающихся рисков Гражданской гвардии записывала в течение как минимум двух лет десятки телефонных разговоров между Александром Порфирьевичем Торшиным (бывшим российским сенатором, близким к Владимиру Путину и Дональду Трампу) и Александром Романовым, его доверенным лицом в Испании", - пишет журналист EL PAÍS Хосе Мария Ирухо.

"В докладе информационного отдела вышеупомянутого органа, датированном 14 июня 2016 года, собраны 33 разных звонка за период с 7 августа 2012 года по 13 мая 2013 года, судя по которым, Торшин, как представляется, был "вовлечен" в мутный гостиничный бизнес Романова. Из-за этого бизнеса Романов недавно был приговорен к 4 годам тюрьмы за отмывание денег, а отель Mar y Pins на Мальорке, в который он вложил более 15 млн евро из средств, поступавших от российской преступной организации "Таганская" (группировки, которая с 90-х годов исполняет главную роль в шантаже, вымогательстве и заказных убийствах), конфискован в пользу государства", - говорится в статье.

Согласно расследованию, взаимоотношения Торшина и Романова восходят к 1995-1998 годам, когда Романов был руководителем представительства российского ЦБ, а Торшин - "его непосредственным начальником", как пишет автор. "Бывший российский политик - крестный отец сына Романова и его жены Натальи Виноградовой", - добавляет он.

"Разговоры между Торшиным и Романовым и подчиненность последнего российскому политику не оставили никаких сомнений у капитана Гражданской гвардии, который расследовал это дело и составил конфиденциальный доклад, к которому EL PAÍS получила доступ. Этот документ, озаглавленный "Alexander Porfirievich Torshin en la Operación Dirieba", не включен в материалы судебного дела, он был передан в Антикоррупционную прокуратуру [Испании. - Прим. ред.] В документе Торшин указывается как владелец денег, которые отмывались в Испании и поступали от "Таганской", - говорится в статье.

В документе, подготовленном Группой развивающихся рисков, "воспроизведены фразы, отражающие уверенность следователей Гражданской гвардии в том, что деньги, которые отмывались в Испании, действительно принадлежали Торшину", говорится в статье. Издание приводит несколько цитат: "Крестный отец [так Романов называет Торшина] не может покупать здесь [в Испании], потому что он государственный служащий и ему это запрещено", "Если шеф его [отель Mar y Pins] купит, мне бы хотелось им управлять", "Шеф дал ему указания купить какой-нибудь отель, потому что у него две дочери, и он хочет, чтобы одна из них его унаследовала вдобавок к пакетам акций". "Ты считаешь, что шеф хочет купить один или несколько? На данный момент он дал мне указания купить один, потому что он человек осторожный, и если мы будем совладельцами...", - утверждает Романов в некоторых разговорах, которые были перехвачены на основании постановления суда. "В других он повторяет, что Торшин - владелец 80% отеля Mar y Pins", - утверждает издание.

"Если проанализировать в совокупности разговоры, которые наблюдались с начала расследования, выявляется, что Александр Порфирьевич Торшин - это лицо, которое руководит из России деятельностью по отмыванию денег, которую Александр Романов развивает в Испании и, таким образом, может действовать как подставное лицо российского политика при его капиталовложениях как в России, так и в нашей стране", - сказано в неком докладе, составленном в июле 2013 года неким официальным лицом, которое заведовало расследованием. "Это было за несколько недель до того, как Торшин сообщил по телефону о своих намерениях приехать в Пальма-де-Мальорка, чтобы 21 августа прийти на день рождения к Романову. Эту поездку он отменил в последний момент и тем самым избежал задержания", - говорится в статье.

"Была спланирована операция по его задержанию, и даже один прокурор остался на дежурстве, потому что остальные были в отпуске", - поведал изданию неназванный источник в испанских судебных кругах. Но Торшин так и не прилетел. "С тех пор тон и телефонные сообщения Торшина радикально изменились. Он знал, что мы на него охотимся", - утверждает другой источник, имевший отношение к расследованию.

"Невозможность задержать российского политика и полное отсутствие перспектив того, что власти его страны его выдадут в случае привлечения к суду, охладили интерес к его дальнейшему преследованию, как уверяют несколько источников в судебных кругах", - пишет газета. "Главной целью был возврат отеля. Преследование Торшина сильно замедлило бы дело, а вероятность успеха равнялась нулю, так как Россия не идет на сотрудничество. При отсутствии Торшина здесь ничто не гарантировало, что дело будет слушаться", - заявил некий источник, близкий к расследованию.