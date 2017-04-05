Путин мягко относится к терроризму

Накануне визита госсекретаря США в Москву и "в ситуации, когда российское правительство по-прежнему пытается отвлечь внимание от недавних антикоррупционных протестов", российская государственная медиамашина нажимает на важность американо-российского сотрудничества во имя борьбы с терроризмом и необходимость усилить меры безопасности в условиях потенциальных народных волнений, утверждает журналистка Foreign Policy Молли К.Маккью, анализируя официальную реакцию российских властей на взрыв в петербургском метро и его освещение в российских СМИ.

"Несомненно, старание России извлечь выгоду из своих официальных версий породит новые слухи и среди россиян, и среди иностранцев, что атаки, возможно, были срежиссированы", - полагает автор.

"Но гипотезы об операциях под "ложным флагом" отвлекают от реальных текущих позиций Кремля в отношении террористических организаций и терактов. А эти реальные факты ужасают без приукрашивания", - пишет автор.

"Со времени атак 11 сентября Кремль стремится использовать общее желание бороться с терроризмом как основу для восстановления отношений с Вашингтоном. Таковы были просьбы, адресованные администрации Джорджа У.Буша, ловушка, расставленная для администрации Обамы, а теперь - курс в отношении администрации Трампа, которая склонна подыграть идее, что главная угроза для Америки - не Россия, а "терроризм", - говорится в статье.

"Но все эти слова резко контрастируют с действиями России. Все более широкое вмешательство России в поддержку сирийского президента Асада подогревает кризис, вызывающий дестабилизацию региона. Также налицо, что Кремль вступает в партнерство с рядом террористических организаций", - утверждает автор. Так, в Сирии "Россия использует ливанскую "Хизбаллу" и иранские силы "Аль-Кудс" при своей предполагаемой борьбе с "Исламским государством"*.

"Кроме того, задокументировано, что, в дополнение к другим формам помощи, предоставляемой "Исламскому государству"* Россией и Асадом (как-то: закупки Асадом нефти у "Исламского государства"*, предполагаемый обмен разведданными с силами "Исламского государства"* и случайное восполнение запасов оружия и боеприпасов из российских запасов), ФСБ способствовала вербовке боевиков для ИГИЛ* и облегчала перемещение джихадистов в Сирию", - пишет Маккью.

"Есть также доказательства, что Россия работает и с "Талибаном"* в Афганистане. Русские полагают, что укрепление "Талибана"*, особенно путем его легитимизации и обмена разведданными, сузит простор для экспансии "Исламского государства"*. Однако это также означает действия против американских интересов, поскольку американские войска продолжают бороться с "Талибаном"*, "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"* в одинаковой мере", - говорится в статье.

По мнению автора, Кремль также "превратил в оружие" миграцию и информацию.

"Вот почему, даже после трагедии, исходящие из Кремля призывы крепить сотрудничество против терроризма звучат неискренне. Не существует простого ответа на вопрос, как Америке бороться с терроризмом сообща со страной, которая воспринимает террористические группировки как дополнительный инструмент гибридной и обычной войны", - пишет журналистка.

Маккью рекомендует: "Администрация Трампа должна воздержаться от порыва сделать тему терроризма приоритетом или ключевой сферой двусторонних инициатив в отношениях с Россией. При взаимодействии один на один Кремль умеет применять свои нетрадиционные инструменты, чтобы застигнуть противников врасплох и занять господствующую позицию на переговорах". Автор замечает, что в многостороннем формате это гораздо труднее проделать, а в рамках НАТО "российскую агрессию можно сдерживать и уравновешивать".

"Теракт, случившийся в понедельник, - трагедия для его жертв. Но ни под каким предлогом нельзя позволять Путину уклоняться от серьезных вопросов о партнерствах России с террористическими организациями за границей, поскольку они обнажают тот факт, что она поддерживает антизападные, антиамериканские и антинатовские настроения", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан", "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.