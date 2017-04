5 апреля 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Российские брокерские фирмы торгуют санкционными акциями "Крупнейшие российские брокерские фирмы широко торгуют акциями и облигациями компаний, находящихся под западными санкциями в связи с украинским конфликтом. Это привлекает внимание к тому, как трудно привести санкции в исполнение на фоне распространенных спекуляций, что США их снимут", - сообщает Макс Седдон в The Financial Times. "БКС и "Открытие" - два крупнейших по объему брокера на Московской бирже, торгуют тремя ценными бумагами компаний из Списка лиц особых категорий и запрещенных лиц, накладывающем полный запрет на сделки с ними, - говорится в статье. - У обеих брокерских фирм есть американские подразделения, а значит, их могут признать нарушившими правила министерства финансов США, по словам бывшего советника отдела контроля иностранных активов министерства финансов США Адама Смита, который помогал разрабатывать санкции. Это означало бы, что данные брокерские фирмы могут сами оказаться в черном списке, добавил Смит". Речь идет об акциях строительной компании "Мостотрест" и банка "Мособлбанк", принадлежащих Аркадию Ротенбергу. "США и ЕС наложили санкции на Ротенберга после того, как Россия захватила Крым в 2014 году, - за его близость к Путину", - уточняет Седдон. Запрещенные облигации принадлежат "Уралвагонзаводу" - государственному оборонному предприятию, попавшему под санкции в связи с конфликтом на востоке Украины. Источник: Financial Times