5 апреля 2017 г. Роман Олеарчик | Financial Times Украинцы наконец ощутят плоды реформ в этом году, заявил премьер-министр Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в интервью корреспонденту The Financial Times, что украинские граждане "наконец начнут ощущать плоды реформ в этом году, после трех лет болезненной политики жесткой экономии, которая стабилизировала государственные финансы и помогла пострадавшей от войны экономике начать оправляться от спада, последовавшего за революцией". Гройсман назвал решение МВФ о выплате следующего транша в 1 млрд долларов из финансовой помощи общим объемом в 17,5 млрд "положительной оценкой достигнутого прогресса". "Реформы по увеличению цен на газ до уровня международного рынка и революционная реорганизация системы госзакупок начали решать проблему повсеместной коррупции, но они либо подняли стоимость жизни, либо были мало замечены простыми украинцами, - говорится в статье. - Рейтинги популярности правительства резко упали. Также год для Украины начался не гладко: с января ужесточились сражения на востоке страны, в результате конфликта была запрещена торговля с сепаратистскими восточными регионами, а также российский депутат в изгнании был пристрелен перед роскошным отелем в Киеве в прошлом месяце". Журналист Роман Олеарчик заметил, что убийство Дениса Вороненкова "было представлено российскими чиновниками и СМИ как признак беззакония на Украине, в то время как Гройсман настаивает, что это - очередная провокация, организованная Россией". Комментируя убийство в интервью, премьер-министр Украины заявил: "Это российская пропаганда в действии". Автор сообщает, что "истекает годовой мораторий, и оппозиция может в этом месяце вынести на голосование вотум недоверия правительству, но премьер-министр настаивает, что его кабинет поддерживается президентом и правящим большинством в парламенте. При этом он предупредил, что "популистские" оппозиционные партии представляют большую угрозу". Гройсман заявил изданию, что "реформы газового рынка и переход на "реверсивные" поставки из Западной Европы прекратили дорогостоящую зависимость страны от российского топливного импорта", а также "сократили годовые счета за импорт газа с 10 млрд долларов до менее чем 3 млрд". "Уже почти 500 дней мы не покупали ни одной капли газа из Российской Федерации", - отметил украинский премьер. В понедельник, говорится далее, Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, похвалил Киев за осуществление "решительных политических мер". Однако Липтон добавил, что Украина не может "позволить себе отсрочку глобальной пенсионной реформы, в том числе увеличение пенсионного возраста", - что, по словам автора, является "еще одной непопулярной мерой у граждан". "Украинские госчиновники заявляют, что запланированная новая пенсионная система будет справедливее и эффективнее, хотя и признают, что кому-то придется работать дольше", - говорится в статье. Гройсман рассказал в интервью, что "постоянно принимаются дальнейшие антикоррупционные меры". Так, он указал на электронную систему, запущенную на этой неделе и направленную на борьбу с мошенническим возвратом НДС и в то же время ускоряющую возмещение налога честным экспортным компаниям. "Мы хорошо понимаем, что нужно делать", - подытожил премьер-министр Украины. Источник: Financial Times