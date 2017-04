5 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Петербургский теракт показал, где нужна жесткость "сильного лидера" После теракта в метро Санкт-Петербурга Россия вновь оказалась на гребне волны терроризма, пишут СМИ. Похоже, российские следственные органы идут по исламистскому следу преступления. Запад советует Путину "вновь показать свою твердую руку, но уже в правильном месте: решительно и жестко взяться за террористов и коррупцию, а не бороться с демонстрантами и сирийским народом". Об исполнителе теракта в санкт-петербургском метро и его возможных сообщниках "распространяются различные версии", пишет Штефан Шолль на страницах Frankfurter Rundschau. По данным газеты "Коммерсант", речь идет о 22-летнем уроженце Киргизии Акбаржоне Джалилове, который якобы был связан с группировкой "Исламское государство"*. После взрыва от него осталась только голова. Новостной портал "Фонтанка.ru" сообщил, что Джалилов прожил в Санкт-Петербурге шесть лет и имел российское гражданство, а по информации "Московского комсомольца", он был борцом и ранее работал поваром в суши-баре, но три года назад пропал - возможно, в тренировочном лагере ИГИЛ*. Также еще не ясно, "взорвал Джалилов себя сам или адская машинка в его рюкзаке была приведена в действие телефонным звонком". Вторая бомба, на станции "Площадь восстания", не сдетонировала из-за блокировки сотовой связи после первого взрыва, говорится в статье. "Теперь уже нет смысла отрабатывать исключительно северокавказский след или же террор боевиков ИГИЛ*, возвращающихся домой, - сказал изданию специалист по Центральной Азии Юрий Солозобов. - Очевидно, теперь транснациональная террористическая сеть, которая раньше действовала на Западе, добралась до нас. В ее арсенале - идеологическая пропаганда в интернете, спящие ячейки и запасные исполнители". Между тем жизнь гастарбайтеров из Средней Азии в России "протекает в полукриминальной серой зоне", отметил эксперт, и некоторые "готовы демонстрировать свою идентичность с применением насилия". "Поскольку Путин был в городе, в своем родном городе, теракт также был нацелен на его авторитет лидера, - уверен Солозобов. - Ведь он пришел к власти в 1999 году с обещанием остановить чеченский терроризм и с тех пор считается гарантом национальной безопасности". К теракту могут быть причастны и российские националисты, полагает автор статьи: не сдетонировавшая бомба на "Площади восстания" была заполнена вязким тротилом, а это взрывчатое вещество в прошлом использовал до сих пор не пойманный изготовитель бомб, принадлежавший к ультраправой петербургской группировке "Национал-социалистическое общество", которая, в свою очередь, имеет тесные связи с украинскими радикалами. "После теракта с применением бомбы, убившего 14 и ранившего почти 50 человек в Санкт-Петербурге, Россия борется не только с коренными причинами свежей террористической угрозы, но и с потенциальными последствиями случившегося для турбулентной внутренней политики", - сообщают корреспонденты The Financial Times. Этот взрыв в метро произошел менее чем через неделю после того, как десятки тысяч человек (в основном молодых людей) в 90 городах по всей России последовали призыву оппозиционного политика Алексея Навального выйти на демонстрации против коррупции. Сразу после взрыва "критики правительства в соцсетях стали высказывать опасения, что Кремль использует повышенную угрозу безопасности, чтобы оправдать подавление зарождающейся оппозиционной активности", пишут журналисты. Этот подлый теракт, говорится в материале обозревателя немецкой Handelsblatt Матиаса Брюгманна, "был совершен в наиболее уязвимом для России месте: метро входит в число объектов, которые спецслужбы едва ли могут защитить. Еще один фактор, который делает население беззащитным, - то, что 22-летний исполнитель Акбаржон Джалилов из киргизского города Ош был одним из многих миллионов гастарбайтеров, которые приезжают на заработки в Россию". Киргизский Ош - довольно горячее место, продолжает автор: "Помимо постоянных этнических конфликтов между киргизами и узбеками, Ферганская долина, где находится Ош, считается инкубатором терроризма. Молодежь, подавляемая брутальным диктатором, массово восстает против государственной власти и идет в мечети к радикальным проповедникам". В результате многие молодые люди из Центральной Азии и российской части Кавказа едут на джихад в Сирию, Ирак или Ливию в качестве боевиков "Исламского государства"* и других террористических группировок. Очередной теракт стал огромным вызовом для российского "сильного лидера-дзюдоиста с железным кулаком", говорится в статье. Теракт произошел всего за год до ЧМ по футболу и желанного для Путина переизбрания на пост президента, а ведь его фирменным знаком были стабильность и безопасность, которые он дал россиянам после хаоса 1990-х. Теперь же Россия, как в самом начале прихода Путина к власти в 1999 году, оказывается "на самом гребне волны терроризма". Вдобавок в политическом плане Путина ослабляет молодежное движение, которое открыто выходит с демонстрациями против масштабной коррупции, не желая смиряться с огромным богатством людей из окружения Путина, полученным за счет взяток и превышения полномочий, продолжает Брюгманн. "В итоге президенту придется вновь показать твердую руку, но уже в правильном месте, решительно и жестко взяться за террористов и коррупцию, а не бороться с демонстрантами и сирийским народом, - уверен Брюгманн. - В связи с этим Путин, возможно, пересмотрит свой взгляд на операцию в Сирии и наконец-то допустит политическое решение конфликта, которое не будет означать абсолютное возвращение власти клану Асада". Также ему понадобятся новые концепции в борьбе с терроризмом и разумная стратегия в отношении как минимум 10 млн мусульман в России, где все большее влияние обретает РПЦ. "Путину сейчас нужны голова и сильная рука, а также - баланс. Кажется, что президенту в очередной раз придется буквально найти себя", - заключает Брюгманн. "Теракт в Санкт-Петербурге - очень важный вызов для России и лично для Владимира Путина", - заявил московский университетский профессор и уважаемый политолог В.С., беседуя на условиях анонимности с журналистом Corriere della Sera. "Первый президентский срок Путина начался с обязательства искоренить терроризм в России, - напомнил эксперт. - Спустя 17 лет Путин стоит перед той же угрозой, да к тому же - в своем родном городе". Политолог считает "еще одним серьезным обстоятельством" подозрение некоторых россиян, что "теракт - это результат заговора, к которому могут быть причастны спецслужбы". "Это абсурдное подозрение, - считает эксперт. - Однако таково восприятие больших групп общественности, которые в принципе не доверяют российским властям. И это очень опасный фактор для Путина". После теракта, считает политолог, стоит ожидать "усиления мер безопасности, а также новых ограничений на право протестовать". "Власть стоит перед искушением смешать карты, свалив в одну кучу террористов и оппозицию, и указать на них обоих как на дестабилизирующие элементы", - подытожил эксперт. Вчера вечером следственные органы РФ подтвердили официально: за терактом в питерском метро стоит 22-летний Акбаржон Джалилов, имеющий российское гражданство выходец из Киргизии; он же, как стало известно правоохранительным органам, подложил бомбу на станции метро "Площадь восстания", которую позже обезвредили, сообщает корреспондент Die Zeit Максим Киреев. До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт, однако все публичные заявления и поступающая информация свидетельствуют о том, что российские следственные органы идут по исламистскому следу преступления. На сегодняшний день известно, что Джалилов жил в Санкт-Петербурге последние шесть лет, а во время одной из поездок на родину, в Киргизию, мог вступить в контакт с вербовщиками из ИГИЛ*. "Если эта версия соответствует действительности, данный теракт станет первым преступлением с большим количеством жертв в России, за которым стоит "Исламское государство"*. Многие радикалы отправились в Сирию, чтобы воевать против президента Асада, которого многие мусульмане в России считают врагом, говорится далее. Спецслужбы предпочитают не вмешиваться. Почти четыре года страна не знала крупных терактов, однако это спокойствие было обманчивым, говорится в статье. С момента вмешательства России в сирийскую войну снова стало расти количество преступлений террористической направленности. Киргизия, а также Таджикистан и Казахстан, обеспечивают широкое поле деятельности для вербовщиков из ИГИЛ*, говорится в статье. За исключением Казахстана, эти страны являются экономически неразвитыми, пишет Киреев, и ислам, в том числе его радикальные течения, активно набирает там популярность после развала СССР. Даже бывший руководитель спецслужб Таджикистана, как пишут СМИ, примкнул к ИГИЛ*. По оценкам российских спецслужб, в регионе находится до 5 тыс. присягнувшись на верность ИГИЛ* исламистов. "Если эти цифры правдивы, регион может превратиться в проблемный для России, - пишет автор, - и взять его под контроль будет не так просто". Российская государственная медиамашина нажимает на важность американо-российского сотрудничества во имя борьбы с терроризмом и необходимость усилить меры безопасности в условиях потенциальных народных волнений, утверждает журналистка Foreign Policy Молли К.Маккью, анализируя официальную реакцию российских властей на взрыв в петербургском метро и его освещение в российских СМИ. "Но все эти слова резко контрастируют с действиями России. Все более широкое вмешательство России в поддержку сирийского президента Асада подогревает кризис, вызывающий дестабилизацию региона. Также налицо, что Кремль вступает в партнерство с рядом террористических организаций", - утверждает автор. Так, в Сирии "Россия использует ливанскую "Хизбаллу" и иранские силы "Аль-Кудс" при своей предполагаемой борьбе с "Исламским государством"*. "Есть также доказательства, что Россия работает и с "Талибаном"* в Афганистане. (...) Это означает действия против американских интересов, поскольку американские войска продолжают бороться с "Талибаном"*, "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"* в одинаковой мере", - говорится в статье. По мнению автора, Кремль также "превратил в оружие" миграцию и информацию. "Вот почему, даже после трагедии, исходящие из Кремля призывы крепить сотрудничество против терроризма звучат неискренне. Не существует простого ответа на вопрос, как Америке бороться с терроризмом сообща со страной, которая воспринимает террористические группировки как дополнительный инструмент гибридной и обычной войны", - пишет журналистка. Маккью рекомендует: "Администрация Трампа должна воздержаться от порыва сделать тему терроризма приоритетом или ключевой сферой двусторонних инициатив в отношениях с Россией". "Теракт, случившийся в понедельник, - трагедия для его жертв. Но ни под каким предлогом нельзя позволять Путину уклоняться от серьезных вопросов о партнерствах России с террористическими организациями за границей", - заключает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Талибан", "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Также по теме: Теракт в Санкт-Петербурге: террорист-смертник приехал из Средней Азии (Le Figaro) Террор возвращается в Россию (The Wall Street Journal)