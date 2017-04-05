Теракт в Санкт-Петербурге: террорист-смертник приехал из Средней Азии

Отнюдь не выходец с Кавказа, а киргиз в понедельник совершил теракт в метро второго по величине города России, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Во вторник днем российские следственные органы подтвердили личность террориста-смертника: это Акбарджон Джалилов, уроженец Киргизии, "вероятно" имевший российское гражданство, говорится в статье.

"Небывалый факт для исламского терроризма в России - в теракт вовлечен не выходец с Кавказа, а житель Средней Азии, недавно получивший российское гражданство, уроженец одной из пяти мусульманских республик, в недавнем прошлом входивших в состав Советского Союза. В джихадистской галактике каждый из этих бойцов, будь он русский, узбек или киргиз, является частью отдельного клана, но для Москвы и ее сателлитов, которые стремятся действовать сообща, угроза одинакова. Во вторник вечером все еще никто не взял на себя ответственность за этот теракт", - отмечает журналист.

"На 1,5 тыс. наемников из Средней Азии, уехавших в Сирию, около 500 киргизского происхождения, по данным МВД. Киргизия сегодня имеет более 2,3 тыс. мечетей и множество медресе - по сравнению с всего 39 мечетями в момент развала Советского Союза. Перспектива возвращения наемников, в то время, как ИГИЛ* координирует военные тылы на местах, беспокоит власти. В стране действуют местные религиозные группировки, преданные "Исламскому государству"*, такие как "Исламское движение Узбекистана"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Эти организации были обвинены киргизскими властями в совершении теракта 30 августа 2016 года против посольства Китая в столице Киргизии Бишкеке", - передает Авриль.

Автор возвращается к личности террориста. "Акбарджон Джалилов - этнический узбек. Он долго жил в киргизском городе Ош, расположенном на границе с Узбекистаном, который фигурирует в качестве эпицентра для кандидатов в джихадисты", - указывает корреспондент.

Примерно 580 тыс. киргизов из всех регионов иммигрировали в Россию, сформировав в принимающей стране влиятельную диаспору. "Около 40% из них - молодые люди от 14 до 30 лет и большинство не имеют работы", - напоминает Медет Тулегенов, политолог из Бишкека.

Что касается террориста-смертника из Санкт-Петербурга, то он нашел работу в этом городе, в авторемонтной мастерской, затем в ресторане суши, говорится в статье.

Именно заурядность его портрета беспокоит российские власти. "Эти трудовые иммигранты, прибывшие с Кавказа или из Средней Азии, живут в замкнутом кругу и не интегрируются в общество. Тем самым они представляют собой благоприятную почву для вербовщиков, действующих главным образом посредством интернета", - недавно выразил свою обеспокоенность руководитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. Между февралем и декабрем 2016 года, уточил этот высокопоставленный сотрудник полиции, 11 членов ячейки "Исламского государства"*, все - выходцы из Средней Азии, уже были арестованы. "Они намеревались совершить взрывы в Москве, Санкт-Петербурге и в районе Екатеринбурга. В тот период Акбарджон Джалилов остался незамеченным", - сказал Пржездомский.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Исламское движение Узбекистана"* и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - террористические организации, запрещенные в РФ.