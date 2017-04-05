Иллюзорное восстановление и вполне реальные разрушения в Сирии

Как пишет журналистка Хала Кодмани в редакционной статье Liberation, внезапное пробуждение возмущения и эмоций со стороны международного сообщества перед лицом массового убийства не перестает удивлять сирийцев. "Все ждут, пока произойдет ужасное побоище, в то время как никто не двигается с места перед лицом ежедневной бойни", - выразила свое наблюдение молодая активистка по оказанию помощи потерпевшим в провинции Идлиб.

"Для реакции со стороны остального мира потребовалось, чтобы после бомбардировки с применением химического оружия в сирийском городке Хан-Шейхун погибли от удушья свыше шести десятков гражданских лиц. По словам французского министра иностранных дел Жан-Марка Эйро этот "отвратительный поступок" требует срочного созыва заседания Совбеза ООН. "Бесчеловечная атака", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Москва, со своей стороны, уверяет, что не виновна в этих авиаударах по провинции, где ее авиация регулярно проводит операции", - отмечает автор.

"Сегодня новости ужасные. Разумеется, главная ответственность возлагается на сирийский режим", - отреагировала Федерика Могерини. Эта атака произошла в тот самый день, когда глава европейской дипломатии принимает в Брюсселе международную конференцию по восстановлению в Сирии", - напоминает Кодмани.

"Именно Россия в последние недели настаивает на том, что страны Европы и Персидского залива должны профинансировать восстановление Сирии", - говорится в статье. "Необходимы десятки миллиардов долларов, и от России не стоит ничего ожидать", - заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в Москве европейским дипломатам.

"К отсутствию единства и твердости со стороны европейцев прибавляется новая позиция администрации Трампа. США на прошлой неделе признали, что больше не считают уход сирийского президента своим "приоритетом" и стремятся к поиску новой стратегии в урегулировании сирийского конфликта. Американская представительница в ООН Никки Хейли также объявила, что ее страна скорее предпочла бы работать с Турцией и Россией по нахождению нового политического решения в долгосрочной перспективе, нежели сосредоточиваться на судьбе Башара Асада. Столь многочисленные знаки вполне могут расцениваться Асадом как продление ему разрешения убивать", - подытоживает Кодмани.