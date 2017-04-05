Жан-Люк Меленшон: что он действительно сказал о России, Путине и Сирии

"Оставшийся позади вырвавшегося вперед Жан-Люка Меленшона в опросах общественного мнения, Бенуа Амон пытается поставить все на карту, заводя старую песню о предполагаемом восхищении Владимиром Путиным кандидата на президентских выборах от левого движения "Непокорившаяся Франция", - пишет журналист газеты Marianne Бруно Риет.

Недавно кандидат от социалистов Бенуа Амон на телеканале BFMTV заявил: "Мое отличие от Жан-Люка Меленшона в том, что я не считаю, что для Франции будет хорошо равняться на политику Кремля".

"Зачем же валить своего товарища, как это сделал социалист Амон после дебатов 20 марта, в одну кучу с Франсуа Фийоном или Марин Ле Пен, которые не скрывают своих связей с Владимиром Путиным?" - задумывается автор статьи.

На митинге в Гавре 30 марта подвергнутый обвинениям Меленшон вынужден был отвечать на заданные прямо в лоб вопросы об этом мнимом путинизме. "Я никоим образом не связан с господином Путиным. Я категорически оспариваю его политику, и, если бы я был русским, я проголосовал бы не за его партию, а за партию моего товарища по российскому левому фронту, который сидит в тюрьме", - отчеканил он в лицо своим сторонникам. И продолжил: "Но хотя у меня с ним нет ничего общего, это не мешает мне вам сказать, что я не согласен участвовать в хоре подстрекателей, которые беспрестанно надеются спровоцировать конфликт с русскими, потому что это отвратительно. Я за мир".

Откуда же взялась эта идея о том, что Жан-Люк Меленшон является поклонником сурового Владимира? Требуются объяснения, говорится в статье.

"Идея о Меленшоне-путинисте родилась в 2014 году во время политического кризиса на Украине, когда Жан-Люк Меленшон возражал против всех экономических репрессий международного сообщества, направленных против России: "Порты Крыма жизненно важны для безопасности России, совершенно предсказуемо, что русские не сдадутся, они принимают защитные меры против путчистской самозваной власти, в которой неонацисты пользуются влиянием, заслуживающим ненависти", - анализирует автор.

"Нам, французам, нечего делать в подобной истории, нам не пристало поощрять провокации против русских, однако нам не следует испытывать никаких симпатий к российскому правительству", - продолжил он, ссылаясь на обсуждавшийся тогда процесс принятия Украины и Грузии в состав НАТО. "Таким образом, Меленшон весьма далек от признания в любви, он просто отказывается сливаться с приверженцами мнимой романтики, возникшей из митингов на Майдане среди глашатаев демократии, закрывающих глаза на неонацистские движения, которые тоже являются составной частью протестного движения", - комментирует Риет.

20 февраля 2016 года в передаче на канале France 2 кандидат от "Непокорившейся Франции" оказался в кресле приглашенных. На этот раз речь шла об обсуждении роли России в войне в Сирии, информирует журналист.

"Я за то, чтобы ИГИЛ* был побежден и от него осталось мокрое место", - заявил Меленшон.

До этого в дискуссии он произнес следующую фразу: "У нас нет друзей, у нас есть интересы".

Как говорится в публикации, 18 октября 2016 года на слушаниях в Сенате Меленшона спросили о кризисе между Москвой и Парижем после того, как Франсуа Олланд решил повысить тон против своего российского коллеги по сирийскому досье. "Я совершенно не одобряю все, что он делает, это полностью противоречит интересам Франции, - заявил тогда "непокорившийся" Меленшон и вновь вернулся к голлистским интонациям. - Мы полностью равняемся на США и забегаем вперед, это совершенно не соответствует интересам Франции". А когда дискуссия коснулась непосредственно угрозы, которой размахивал Франсуа Олланд, по предъявлению иска в Международный уголовный суд против России за военные преступления, совершенные ее авиацией в Алеппо, Меленшон ответил: "Все это пустая болтовня. Там идет война..."

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.