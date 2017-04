5 апреля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия принимает меры, чтобы запретить "Свидетелей Иеговы" как экстремистов "Убежденный пацифист Андрей Сивак, никогда даже не державший ружья, обнаружил, что правительство считает его опасным экстремистом, когда попытался обменять деньги, и кассир вдруг посмотрела на него "с испуганным лицом", - передает Эндрю Хиггинс в The New York Times. - Его имя всплыло в компьютерной системе обменного пункта вместе с именами членов "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* и других боевых группировок, ответственных за шокирующие акты кровопролития". "Однако единственная группа, в которой когда-либо состоял 43-летний отец троих детей, - это "Свидетели Иеговы", христианская деноминация, убежденная, что Библию следует понимать буквально, особенно ее заповедь "Не убий", - говорится в статье. - И все же опять, как при Советском Союзе, когда КГБ преследовал "Свидетелей Иеговы" как шпионов и мятежников, деноминация оказалась в центре нарастающей кампании властей по притеснению религиозных групп, конкурирующих с Русской православной церковью и бросающих вызов усилиям президента Владимира Путина по объединению страны вокруг традиционных и зачастую милитаристских патриотических ценностей". "Министерство юстиции в четверг внесло штаб-квартиру "Свидетелей Иеговы" в России - офисный комплекс под Санкт-Петербургом - в список организаций, запрещенных "в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - рассказывает автор. - В прошлом месяце министерство поручило Верховному суду объявить эту религиозную организацию вне закона и помешать ее российским членам, которых более 170 тыс., распространять "экстремистские" тексты. Слушание дела в суде - на котором, вероятно, будет вынесено решение - запланировано на среду (статья вышла во вторник 4 апреля. - Прим. ред.)". "Обвинение в экстремизме, дефиниция которого дана в законе, принятом в 2002 году, но несколько раз с тех пор изменялась и расширялась, стало шаблонным, его можно предъявить почти каждому. Оно и предъявлялось некоторым участникам антикоррупционных протестов в Москве и десятках других городов, - сообщается далее. - Несколько студентов, принявших участие в демонстрациях в сибирском городе Томск, теперь под следствием в специальном подразделении по борьбе с экстремизмом, тогда как Леонид Волков, старший помощник находящегося в тюрьме лидера протестов Алексея Навального, сообщил о своем задержании на прошлой неделе по закону об экстремизме". "В случае со "Свидетелями Иеговы" мнимый экстремизм, по-видимому, проистекает, главным образом, из абсолютного противостояния группы кровопролитию. Эта позиция приводила в бешенство советские власти и приводит теперь российские, легитимность которых держится во многом на праздновании военных триумфов, особенно победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, а также над повстанцами в Сирии, - говорится в статье. - "Свидетели Иеговы" - члены деноминации, основанной в Соединенных Штатах в XIX веке и активной в России более 100 лет, - отказываются от военной службы, не голосуют и считают Бога единственным настоящим лидером. Они избегают патриотических фестивалей, со смаком продвигаемых Кремлем, вроде ежегодного празднования победы 1945 года или недавних праздничных мероприятий по случаю аннексии Крыма в марте 2014 года". "С точки зрения российского государства, "Свидетели Иеговы" - полностью отдельные, - сказала Джеральдин Фейган, автор книги Believing in Russia - Religious Policy After Communism ("Верить в России: религиозная политика после коммунизма"). - Они не участвуют в политике, но это само по себе воспринимается как подозрительное политическое отклонение. От идеи независимости и публичной религиозной активности, которая полностью неподконтрольна государству и не относится к нему, в Православной церкви и спецслужбах звенят самые разные тревожные звоночки". "По словам Фэйган, то, что всемирная штаб-квартира "Свидетелей Иеговы" находится в Соединенных Штатах и их публикации готовятся, главным образом, там, "укладывается в большую теорию заговора" для все более настойчивой ФСБ", - передает Хиггинс. *"Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The New York Times