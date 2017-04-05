Россия принимает меры, чтобы запретить "Свидетелей Иеговы" как экстремистов

"Убежденный пацифист Андрей Сивак, никогда даже не державший ружья, обнаружил, что правительство считает его опасным экстремистом, когда попытался обменять деньги, и кассир вдруг посмотрела на него "с испуганным лицом", - передает Эндрю Хиггинс в The New York Times. - Его имя всплыло в компьютерной системе обменного пункта вместе с именами членов "Аль-Каиды"*, "Исламского государства"* и других боевых группировок, ответственных за шокирующие акты кровопролития".

"Однако единственная группа, в которой когда-либо состоял 43-летний отец троих детей, - это "Свидетели Иеговы", христианская деноминация, убежденная, что Библию следует понимать буквально, особенно ее заповедь "Не убий", - говорится в статье. - И все же опять, как при Советском Союзе, когда КГБ преследовал "Свидетелей Иеговы" как шпионов и мятежников, деноминация оказалась в центре нарастающей кампании властей по притеснению религиозных групп, конкурирующих с Русской православной церковью и бросающих вызов усилиям президента Владимира Путина по объединению страны вокруг традиционных и зачастую милитаристских патриотических ценностей".

"Министерство юстиции в четверг внесло штаб-квартиру "Свидетелей Иеговы" в России - офисный комплекс под Санкт-Петербургом - в список организаций, запрещенных "в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - рассказывает автор. - В прошлом месяце министерство поручило Верховному суду объявить эту религиозную организацию вне закона и помешать ее российским членам, которых более 170 тыс., распространять "экстремистские" тексты. Слушание дела в суде - на котором, вероятно, будет вынесено решение - запланировано на среду (статья вышла во вторник 4 апреля. - Прим. ред.)".

"Обвинение в экстремизме, дефиниция которого дана в законе, принятом в 2002 году, но несколько раз с тех пор изменялась и расширялась, стало шаблонным, его можно предъявить почти каждому. Оно и предъявлялось некоторым участникам антикоррупционных протестов в Москве и десятках других городов, - сообщается далее. - Несколько студентов, принявших участие в демонстрациях в сибирском городе Томск, теперь под следствием в специальном подразделении по борьбе с экстремизмом, тогда как Леонид Волков, старший помощник находящегося в тюрьме лидера протестов Алексея Навального, сообщил о своем задержании на прошлой неделе по закону об экстремизме".

"В случае со "Свидетелями Иеговы" мнимый экстремизм, по-видимому, проистекает, главным образом, из абсолютного противостояния группы кровопролитию. Эта позиция приводила в бешенство советские власти и приводит теперь российские, легитимность которых держится во многом на праздновании военных триумфов, особенно победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, а также над повстанцами в Сирии, - говорится в статье. - "Свидетели Иеговы" - члены деноминации, основанной в Соединенных Штатах в XIX веке и активной в России более 100 лет, - отказываются от военной службы, не голосуют и считают Бога единственным настоящим лидером. Они избегают патриотических фестивалей, со смаком продвигаемых Кремлем, вроде ежегодного празднования победы 1945 года или недавних праздничных мероприятий по случаю аннексии Крыма в марте 2014 года".

"С точки зрения российского государства, "Свидетели Иеговы" - полностью отдельные, - сказала Джеральдин Фейган, автор книги Believing in Russia - Religious Policy After Communism ("Верить в России: религиозная политика после коммунизма"). - Они не участвуют в политике, но это само по себе воспринимается как подозрительное политическое отклонение. От идеи независимости и публичной религиозной активности, которая полностью неподконтрольна государству и не относится к нему, в Православной церкви и спецслужбах звенят самые разные тревожные звоночки".

"По словам Фэйган, то, что всемирная штаб-квартира "Свидетелей Иеговы" находится в Соединенных Штатах и их публикации готовятся, главным образом, там, "укладывается в большую теорию заговора" для все более настойчивой ФСБ", - передает Хиггинс.

*"Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористические группировки, запрещенные в РФ.