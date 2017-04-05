Защитники Асада

"Сегодня в Брюсселе представители семидесяти стран съезжаются на конференцию "Поддержка будущего Сирии и региона" под председательством Германии, Катара, ООН и Норвегии, - пишет Лучо Караччоло, основатель и главный редактор итальянского геополитического журнала Limes, в итальянской газете La Repubblica. - Заявленная цель конференции - собрать средства для облегчения страданий сирийцев. Подлинная ее цель - ограничить поток беженцев с пылающего Востока в сторону Европы. Вчера в городке Хан-Шейхун на северо-западе Сирии, на территории, в основном подконтрольной джихадистским боевикам, бомбардировка с применением токсичных газов, которую повстанцы и ряд наблюдателей приписывают правительству в Дамаске, привела к массовому убийству мирных жителей, включая детей. Эти две практически одновременные новости свидетельствуют о разрыве, что существует между бесполезными дипломатическими менуэтами и непрекращающимися массовыми убийствами на той земле, что осталась от Сирии".

"Белый дом, - продолжает Караччоло, - осудил "жестокие действия режима Асада", описав их, однако, как "последствие слабости и нерешительности предыдущей администрации". В общем, во всем виноват Обама. В то же время Госдепартамент, кардинально поменяв прежнюю линию, больше не претендует на смену режима в Дамаске и считает, что вопрос о будущем президента Асада должны решить сирийцы (какие и как?). На этой позиции, которую всегда отстаивали русские, более или менее сошлись различные европейские страны во имя реализма".

"На сегодняшний день, - считает итальянский эксперт в области геополитики, - чаша весов склонилась в пользу фактической коалиции между Дамаском, Тегераном и Москвой, при масштабной поддержке "Хизбаллы". Больше всех проиграла Саудовская Аравия, которая считает Сирию одной из площадок непрямой войны с Ираном, а также Турция, чья кампания против курдов дала весьма неудовлетворительные результаты".

Однако в более долгосрочной перспективе, полагает журналист, "из гущи сирийского конфликта выйдет ослабленной Америка. Обама сделал ставку на уничтожение Асада, который никогда не собирался оставлять власть, да и его окружение не позволило бы ему это сделать. А теперь Трамп, искушаемый сотрудничеством с Путиным для победы над "Исламским государством"*, как кажется, принимает лидера, к которому его предшественник относился как к преступнику, тем самым оставляя на произвол судьбы "умеренных" джихадистов, на которых делал ставку Вашингтон".

Вышесказанное, заключает Караччоло, приводит, как минимум, к "кризису доверия" по отношению к главной мировой державе. "На Ближнем Востоке (и не только) никто больше не принимает Америку слишком всерьез, потому что известно, что ей нельзя доверять. Да и сложно понять, чего она (не) хочет. Без компаса супердержаве грозит сбой. Если это случится, - подытоживает автор, - мы должны приготовиться: Трамп потребует у нас, европейцев, платить по многим его счетам. Не будем забывать, что времена, когда мы, как думает Вашингтон, могли на халяву использовать американскую защиту, закончились".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.