Почему террористы выбирают для своих акций метро

Пять раз теракты в России совершались в столичной подземке - в понедельник бомба взорвалась в метро Санкт-Петербурга. О том, почему террористы часто выбирают именно этот вид общественного транспорта для своих кровавых акций, рассказывается в материале на сайте немецкого издания Stern.

"В январе 1977 года впервые в истории пассажиры московского метро стали целью террористической атаки. Вечером 8 января в заполненном людьми вагоне сработало взрывное устройство - 7 человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести. За терактом стояли армянские сепаратисты. В июне 1996 года взорвалась бомба, спрятанная под сиденьем вагона метро, погибли 4 человека. В подготовке теракта обвинялись чеченские сепаратисты. В феврале 2004 года в метро подорвал себя 20-летний чеченец, унеся с собой в могилу 39 человек. В результате взрыва были ранены 230 пассажиров. Через 6 месяцев перед входом на станцию подорвалась чеченка: 11 человек погибли", - говорится в статье. В марте 2010 года, добавляет автор, взрыв прогремел на станции "Лубянка", а затем на "Парке культуры". Это вызвало панику - две террористки-смертницы увлекли за собой на тот свет 40 человек.

"Не только московское метро становилось целью террористов: теракты произошли в подземке в Брюсселе в 2016 году, в Минске в 2011-м, в Лондоне в 2005-м, в Париже в 1995-м, в Токио в 1995-м. Теперь теракт был совершен и в метро Санкт-Петербурга - в результате взрыва погибли 14 человек", - говорится в статье.

Метро, замечает автор, относится к так называемым "мягким целям" - так в связи с террористическими атаками принято называть незащищенные или трудно защищаемые в условиях обычной жизни объекты. "Как правило, это общественные места с высоким скоплением народа или важные объекты инфраструктуры. Метро в данном случае подходит под оба этих критерия. Прежде всего в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, метрополитен является важнейшим транспортным средством. Миллионы пассажиров ежедневно пользуются метро в обоих мегаполисах". При этом метрополитен уже давно работает на пределе своих возможностей, констатирует автор статьи: в дневные и вечерние часы вагоны и вестибюли переполнены, людям приходится толпиться даже перед входом и выходом из метро.

"Неслучайно террористы в качестве своей цели выбирают именно этот вид общественного транспорта. Концентрация людей приводит к максимальным человеческим жертвам. В узких пространствах станций, туннелей и поездов взрывная сила приводит к еще большему поражающему эффекту. Из-за массовости пассажиропотока осуществлять эффективный контроль практически невозможно. После терактов в 2010 году на станциях метро в Москве и Санкт-Петербурге были установлены рамки металлоискателей. Однако в час пик ни один сотрудник полиции не станет проверять каждого пассажира: прервав людской поток, можно вызвать еще больший хаос", - продолжает автор.

"Об этом известно и террористам: теракт в метро надолго парализует работу транспортной сети города", - пишет в заключение Stern.