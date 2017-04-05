Президент Молдавии: "Мы сконцентрировались на Западе. Это ошибка"

Президент Молдавии обвинил Европейский союз в крупных упущениях в деле контроля за многомиллионной финансовой помощью для его страны. Игорь Додон дал интервью немецкой газете Die Welt.

"В период с 2007 по 2015 год Евросоюз выделил Молдавии более 782 млн евро помощи. Как минимум половина этой суммы исчезла по темным каналам. Коррумпированные члены нескольких якобы проевропейских правительств моей страны украли эти деньги. Когда я занимал должность главы Партии социалистов, я многократно обращал на это внимание представителей из Брюсселя, но все уполномоченные еврокомиссары игнорировали это", - заявил Додон.

По его словам, многомиллионые платежи "надо было жестче привязывать к определенным условиям": "Теперь же все надо сделать для того, чтобы в будущем финансовая помощь из ЕС доходила до граждан Молдавии и тратилась на реформы".

Додон считает, что недовольство по этому поводу должно бурлить, прежде всего, в Германии: "Как простые, живущие в обычных квартирах немецкие граждане должны понимать, что деньги от их налогов попали в Молдавию для того, чтобы коррумпированные чиновники тратили деньги на покупку замков в Германии?"

Политика предыдущих правительств, продолжил президент, привела к тому, что, "несмотря на оказанную Брюсселем финансовую помощь, популярность ЕС в Молдавии упала с 70% в 2007 году до 38%". "Это произошло из-за того, что деньги не дошли до людей. Наши граждане видели, что многие прозападные правительства были вовлечены в коррупционные скандалы". Единственным приобретением для граждан Молдавии стал "безвизовый режим для молдаван, благодаря которому с апреля 2014 года им разрешено находиться в странах ЕС 90 дней".

В то же время Додон критически относится к Соглашению об ассоциации с ЕС, которое вступило в силу в июле 2016 года, и высказывается за присоединение страны к Евразийскому союзу (ЕАС). "Я лично считаю, что мы выиграем большее, если наладим тесные связи с Евразийским союзом. В долгосрочной перспективе Молдавия выиграет от вступления в ЕАС".

Тем не менее, Додон, будучи президентом, не может принимать подобных решений: этот вопрос может быть решен в ходе референдума или же после парламентских выборов в 2018 году. "Я предлагаю на нынешней стадии подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом", - сказал президент. После этого "молдавские фермеры снова смогут экспортировать овощи и фрукты в Россию".

В целом, Молдавия, по мнению Додона, в период его президентства должна сильнее развернуться в сторону Москвы, так как "Восточное партнерство" ЕС "больше не работает как положено". "Мы должны сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Последние семь лет мы концентрировались только на Западе. Это была большая ошибка. Нам необходимо стратегическое партнерство с Россией", - добавил Додон.