Америка Трампа? Полное фиаско на Ближнем Востоке

Авиаудары с использованием газа в Сирии являются, в том числе, результатом несостоятельности политики Запада. Теперь администрация США намерена признать законность режима Асада, первоисточника всего зла. Границы войны расширяются, и она теперь угрожает Израилю, констатирует обозреватель Die Welt Рихард Херцингер.

"После падения Алеппо в декабре прошлого года западная общественность потеряла интерес к войне в Сирии. Однако бойня продолжается там со всей жестокостью - несмотря на международные мирные переговоры. Во вторник, по сообщениям правозащитников, в ходе авиаудара с применением токсичного газа в северо-западной провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 мирных жителей", - сообщает издание.

За "преступлением стоит, по всей видимости, сирийский режим, который при союзничестве с российскими ВКС подвергает бомбардировкам этот регион, занятый оппозиционными силами. Мнимая готовность режима Асада отказаться от химического оружия привела в 2013 году к тому, что президент США Барак Обама отказался от авиаударов по химическим объектам", - говорится в статье.

Этот авиаудар с применением газа обнажает, по мнению Херцингера, весь масштаб недееспособности политики Запада в Сирии. "Всего несколько дней назад глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил о том, что сирийцы сами должны решать судьбу диктатора Асада". Получается, бывший глава Exxon-Mobil и бизнес-партнер многих российских прокремлевских нефтяных магнатов готов пересмотреть действовавшее до сих пор требование США об отставке сирийского президента.

"Тиллерсон взял на вооружение формулу, при помощи которой Москва оправдывала свои военные действия в Сирии и помощь Асаду", - пишет автор.

"Кремлевские инвестиции в вашингтонскую администрацию, от которых Трамп и его команда всячески пытаются отвлечь общественность, начинает приносить конкретные политические дивиденды", - уверен автор публикации. Подобная позиция США - подчинение воли России, определяющей ситуацию в Сирии, - венчает собой уже существующий союз с силами, поддерживающими режим Асада, то есть с Ираном. В Ираке, сообщает журналист, американские военные обучают проиранские шиитские вооруженные формирования.

"Оправдывается это фактическое военное братство США с осью Москва-Тегеран-Дамаск необходимостью совместной борьбы с ИГИЛ*. Однако жестокость террористической организации в Сирии изначально была на руку режиму Асада. Умеренная сирийская оппозиция оказалась между молотом и наковальней", - пишет Рихард Херцингер. Автор указывает на то, что "суть сирийской трагедии в том, что готовый к реформам средний класс был таким образом просто ликвидирован". То, что осталось от умеренной оппозиции, было по большей части поглощено исламистскими силами.

"Признать законность режима Асада - значит создать благодатную почву для бесконечной резни в Сирии. При Трампе США окончательно лишатся статуса государства, наводящего порядок, и морального фактора в регионе. Россия при помощи своей военной кампании, в рамках которой то и дело совершаются военные преступления, поможет Асаду продержаться у власти - хотя от режима практически ничего и не осталось, кроме бутафорского остова, служащего для прикрытия российских и иранских интересов. Но это не означает окончания войны", - отмечает автор.

Так, растет угроза непосредственного втягивания в войну для Израиля. "Ожидания Израиля, связанные с тем, что Москва будет держать в узде ливанскую "Хизбаллу" и окажет влияние на Тегеран с целью вывода иранских войск в рамках мирного соглашения, оказываются песочными замками. Если Иран накрепко засядет в Сирии и будет расширять свое влияние в арабском мире, это вполне может привести к военной конфронтации с суннитскими арабскими странами во главе с Саудовской Аравией. Израильтяне и саудиты в таком случае окажутся на одной стороне конфликта".

Сирийская катастрофа, резюмирует Херцингер, станет зловещим предзнаменованием того фиаско, которое Запад потерпит в роли гаранта международного порядка, основанного на гуманитарных стандартах.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.