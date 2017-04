5 апреля 2017 г. Пол Сонн | The Wall Street Journal Бывший советник Трампа признал свою причастность к российскому шпионскому делу "Бывший советник президентской кампании Трампа Картер Пейдж подтвердил, что он был тем неназванным американским консультантом, которого пытались завербовать офицеры российской разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием, в рамках громкого шпионского дела в Нью-Йорке в 2015 году", - сообщает Пол Сонн в американской газете The Wall Street Journal. Пейдж опубликовал в понедельник заявление, где говорится, что "он помог американским федеральным следователям во время расследования, в результате которого прокуратура предъявила обвинение в шпионаже трем россиянам", пишет издание. Как отмечает автор, "заявление Пейджа стало первым признанием взаимодействия между тайными агентами российской разведки и соратником президентской кампании Трампа". Однако журналист уточняет, что встреча Пейджа с россиянами "произошла до кампании президента Дональда Трампа". "В уголовном деле, возбужденном американской федеральной прокуратурой, в рамках шпионского дела, описывались усилия двоих россиян по сбору разведывательной информации для России по экономическим и энергетическим вопросам, включая дискуссию, состоявшуюся между ними в апреле 2013 года касательно попыток завербовать "мужчину, работающего в качестве консультанта в Нью-Йорке", - говорится в статье. Этим мужчиной был Пейдж, как он сам подтвердил в своем заявлении. Пейдж - бывший советник по внешней политике кампании Трампа, ранее работавший банкиром в Москве, а затем консультантом в области энергетики, уточняет издание. "Гособвинители описали, как один из россиян, Виктор Подобный, выдавал себя за атташе в ООН, работая под дипломатическим прикрытием, при попытке завербовать Пейджа в качестве источника для российской разведки, - пишет издание. - В деле говорится, что Пейдж, который там описывается только как "Male-1" ("Мужчина-1"), взаимодействовал с Подобным, встретив его на конференции, и предоставил ему документы". В деле Подобный описывается как агент российской Службы внешней разведки (СВР), добавляет автор. Сам Пейдж заявил, что в 2013 году он предоставил Подобному "всего лишь несколько образцов из более подробных лекций" - американец готовил их для курса, который он в то время читал в Нью-Йоркском университете, пишет газета. "Как я объяснил федеральным властям перед тем, как в январе 2015 года было возбуждено это дело, я поделился с Подобным базовой несущественной информацией, а также публично доступными исследованиями", - цитирует издание заявление Пейджа. Автор напоминает, что впервые о причастности Пейджа к делу написал на этой неделе BuzzFeed News. "В своем заявлении Пейдж утверждает, что он стал мишенью политической мести, вызванной критикой, которую он выдвинул в адрес внешней политики Обамы в 2014 году", - пишет автор. Издание уточняет, что "нынешний Белый дом оборвал связи с Пейджем до вступления Трампа в должность", а пресс-секретарь президента Шон Спайсер ранее в этом году сказал, что Трамп не знаком с Пейджем. Источник: The Wall Street Journal