5 апреля 2017 г. Энди Пастор | The Wall Street Journal Главный российский космический чиновник хвалебно отозвался о ракетной технике многоразового использования "Игорь Комаров, генеральный директор "Роскосмоса", сказал репортерам на космической конференции [в Колорадо-Спрингс], что способность компании SpaceX запускать, возвращать на землю и снова запускать ракеты с использованием тех же главных двигателей и нижней части ракеты - "прорыв" и, определенно, "технология будущего", - передает Энди Пастор в The Wall Street Journal. "На охватившей широкий круг вопросов конференции в ходе его первого визита в США после вступления в должность с предписанием встряхнуть проблемное подконтрольное государству предприятие Комаров также сказал, что открыт к переговорам о продлении жизни Международной космической станции до 2028 года. Но он не дал такого обещания и отметил, что подобные решения принимаются на высочайших уровнях в правительстве", - говорится в статье. "Текущие международные соглашения между Россией, Европейским космическим агентством и другими партнерами призывают к продолжению деятельности орбитальной научной лаборатории до 2024 года, хотя [НАСА] настаивает на продлении этого срока еще на четыре года", - поясняет автор. "Комаров выражался недвусмысленно, говоря о долгосрочной необходимости отправлять ракеты в полет несколько раз, чтобы конкурировать со SpaceX и другими чемпионами повторного использования", - говорится в статье. "В будущем, лет через 10 или 15, повторное использование станет необходимостью", - сказал Комаров. "Не вдаваясь в подробности, Комаров дал понять, что его команды склонны повторно использовать только двигатели, являющиеся самой дорогой частью любой большой ракеты. Российский чиновник сказал, что, хотя многие российские ракетные двигатели изначально разработаны с целью повторного использования (и успешно тестировались на земле), для их повторного применения "Роскосмосом" понадобится дальнейшее продвижение в разработке материалов", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal