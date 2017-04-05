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5 апреля 2017 г.
5 апреля 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Террор возвращается в Россию

Спецслужбы России и Киргизии установили, что подозреваемый в совершении теракта в санкт-петербургском метро - Акбаржон Джалилов, россиянин киргизского происхождения, сообщает редакция The Wall Street Journal. Авторы напоминают, что за последние месяцы это уже второй теракт, совершенный выходцем из Центральной Азии: в Новый год в стамбульском ночном клубе открыл стрельбу гражданин Узбекистана.

"В ближайшие дни Кремль, вероятно, использует теракт, чтобы нагнетать националистические чувства и полировать свои знаки отличия за непоколебимое участие в мировой борьбе с исламским терроризмом. Поэтому стоит отметить, что в Сирии - на самом важном поле битвы в этой войне - российское правительство очень старалось избежать ударов по "Исламскому государству"*, так как стремится поддержать режим Башара Асада", - говорится в статье.

"Смерти в Санкт-Петербурге - трагедия и злодейство, независимо от того, кем окажется виновник. Но цинизм, с которым режим Путина использует угрозу терроризма в своих целях, не менее безобразен", - резюмирует редакция.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Источник: The Wall Street Journal


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