5 апреля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Террор возвращается в Россию Спецслужбы России и Киргизии установили, что подозреваемый в совершении теракта в санкт-петербургском метро - Акбаржон Джалилов, россиянин киргизского происхождения, сообщает редакция The Wall Street Journal. Авторы напоминают, что за последние месяцы это уже второй теракт, совершенный выходцем из Центральной Азии: в Новый год в стамбульском ночном клубе открыл стрельбу гражданин Узбекистана. "В ближайшие дни Кремль, вероятно, использует теракт, чтобы нагнетать националистические чувства и полировать свои знаки отличия за непоколебимое участие в мировой борьбе с исламским терроризмом. Поэтому стоит отметить, что в Сирии - на самом важном поле битвы в этой войне - российское правительство очень старалось избежать ударов по "Исламскому государству"*, так как стремится поддержать режим Башара Асада", - говорится в статье. "Смерти в Санкт-Петербурге - трагедия и злодейство, независимо от того, кем окажется виновник. Но цинизм, с которым режим Путина использует угрозу терроризма в своих целях, не менее безобразен", - резюмирует редакция. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal