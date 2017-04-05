Новая старая проблема России с терроризмом

С того момента, как Россия начала военную кампанию в Сирии, снова растет число преступлений, связанных с терроризмом. В бывших советских среднеазиатских республиках тысячи человек присягнули на верность ИГИЛ*, пишет корреспондент Die Zeit Максим Киреев.

Вчера вечером следственные органы РФ подтвердили официально: за терактом в питерском метро стоит 22-летний Акбаржон Джалилов, имеющий российское гражданство выходец из Киргизии; он же, как стало известно правоохранительным органам, подложил бомбу на станции метро "Площадь восстания", которую позже обезвредили.

"Это стало первым успехом в расследовании", - замечает автор публикации. До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт, однако все публичные заявления и поступающая информация свидетельствуют о том, что российские следственные органы идут по исламистскому следу преступления. На сегодняшний день известно, что Джалилов жил в Санкт-Петербурге последние шесть лет, сообщает "Интерфакс", а во время одной из поездок на родину, в Киргизию, мог вступить в контакт с вербовщиками из ИГИЛ*.

"Если эта версия соответствует действительности, данный теракт станет первым преступлением с большим количеством жертв в России, за которым стоит "Исламское государство"*. До недавнего времени следы терактов, как правило, вели на Кавказ. Этот неспокойный регион после двух военных кампаний в Чечне и периода полицейского произвола ныне снова находится под контролем Москвы и верных Кремлю ставленников, но практически ежемесячно то тут, то там вспыхивают конфликты между радикальными исламистами и сотрудниками местных правоохранительных органов. Иногда волна насилия достигает Москвы и других городов - как в случае с терактом в московском метро в 2010 году или терактом на вокзале в Волгограде", - продолжает журналист.

По мнению аналитиков, война в Сирии должна была успокоить ситуацию в России. В любом случае, многие радикалы отправились в Сирию, чтобы воевать против президента Асада, которого многие мусульмане в России считают врагом. Спецслужбы предпочитают не вмешиваться. Почти четыре года страна не знала крупных терактов, однако это спокойствие было обманчивым, говорится в статье. С момента вмешательства России в сирийскую войну снова стало расти количество преступлений террористической направленности. Только в первом полугодии 2016 года МВД сообщило о росте преступлений на террористической почве почти вдвое - до 1,3 тыс. случаев.

Многие из подобных происшествий, пишет Киреев, не фиксировались на радарах международной общественности - как, например, перестрелка в октябре 2016 года в Нижнем Новгороде между полицейскими и двумя вооруженными мужчинами, которых позднее ИГИЛ* назвал своими бойцами. Или ликвидация на окраине Санкт-Петербурга четырех предполагаемых террористов летом прошлого года. Один из них, по официальным данным, занимался вербовкой мужчин из России для военных действий в Сирии.

"Киргизия, расположенная в Центрально Азии, а также такие бывшие советские республики, как Таджикистан и Казахстан, обеспечивают широкое поле деятельности для вербовщиков из ИГИЛ*. Мусульманские республики, за исключением Казахстана, являются экономически неразвитыми, и большей части молодежи остается одно - ехать на заработки в Россию, - пишет Киреев. - Ислам, в том числе его радикальные течения, активно набирает популярность после развала СССР. Даже бывший руководитель спецслужб Таджикистана, как пишут СМИ, примкнул к ИГИЛ*. По оценкам российских спецслужб, в регионе находится до 5 тыс. присягнувшись на верность ИГИЛ* исламистов. Примерно столько же находится в настоящее время в Ираке и Сирии".

"Если эти цифры правдивы, регион может превратиться в проблемный для России. И, в отличие от Кавказа, взять его под контроль будет не так просто. К тому же южные границы России считаются ненадежными. Еще несколько лет назад жители бывших советских республик Средней Азии могли въезжать в Россию даже без проездных документов", - замечает автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.