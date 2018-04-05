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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
5 апреля 2018 г.
5 апреля 2018 г.

Томас Пенни | Bloomberg

Из-за промаха Великобритании инициатива в "пропагандистской войне" перешла к России

"Когда 19 марта британское правительство выложило в соцсети видеоролик, чтобы противопоставить его "отрицанию, отвлекающим маневрам и дезинформации", имея в виду реакцию России на покушение на экс-шпиона в Солсбери, это была откровенная претензия на моральное превосходство", - пишет журналист Bloomberg Томас Пенни. Автор поясняет, что такие видеоролики - элемент стратегии британского МИДа против экстремистского и злокозненного интернет-контента, причем главная мишень роликов - боевики-исламисты.

"Но тот факт, что из Twitter была удалена запись о прямой связи между выводами ученых из лаборатории в Портон-Даун и виновностью России в нападении с применением нервно-паралитического вещества, в среду позволил России ликовать по поводу видимой непоследовательности Лондона", - пишет издание, напоминая: запись в официальномTwitter британского МИДа была удалена после того, как директор лаборатории заявил, что его сотрудники не установили происхождение вещества.

"Хотя Британия продолжает утверждать, что считает виновной Россию, а удаление записи объясняет тем, что Портон-Даун - лишь один из источников, на которых основаны ее выводы, попытка взять верх над Россией в социальных медиа оказалась не очень успешной", - пишет автор. Едва появился простор для сомнений, пользователи начали делиться информацией и теориями, вообще не проверяя их.

Источник: Bloomberg


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