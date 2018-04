5 апреля 2018 г. Лаклан Маркай | The Daily Beast Обвиненный агент российской разведки сотрудничал с лоббистом партии республиканцев "В то время как приближалась предвыборная кампания 2016 года в США, гражданин России, который, как сейчас считает спецпрокурор Роберт Мюллер, сотрудничал с разведслужбами, основал консалтинговую компанию в Вашингтоне", - пишет The Daily Beast. Begemot Ventures International была зарегистрирована в феврале 2015 года, сообщает автор статьи Лаклан Маркай. "Как и другие фирмы в американской столице, она предлагала услуги людям, интересующимся политической деятельностью. Но, в отличие от других, руководство Begemot было связано не только с предполагаемой российской кампанией влияния, но и с сомнительной аналитической фирмой, которая впоследствии способствовала избранию президента Дональда Трампа", - говорится в публикации. "В здании, в котором продолжает занимать площадь эта фирма, также находится офис Сэма Пэттена, республиканского лоббиста и консультанта по внешней политике, который ранее помог фирме CambridgeAnalytica отработать операцию по микроадресации в ходе промежуточного электорального цикла 2014 года", - пишет издание. И они не только занимают места по соседству: Пэттен является одним из двух руководителей Begemot, отмечает автор. Второй руководитель - это Константин Килимник, который на данный момент оказался в центре федерального расследования по вмешательству российского правительства в президентские выборы 2016 года, пишет издание. В недавнем документе, представленном Мюллером суду, утверждается, что "Персона А" - как считается, это Килимник - "имеет связи с российской службой разведки и имел их в 2016 году". Килимника и бывшего председателя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта связывают многолетние профессиональные отношения, говорится в статье. Он часто выступал в качестве посредника между Манафортом и российским миллиардером Олегом Дерипаской, которого Манафорт информировал в частном порядке о президентской гонке 2016 года, пишет Маркай. Обвинения Мюллера столь резонансы, потому что они предполагают, что подобные связи продолжались во время президентских выборов, и они, благодаря сотрудничеству Килимника с Манафортом, представляют собой самую близкую из известных связей штаба Трампа с агентами Кремля, говорится в статье. Отношения Пэттена с Килимником уходят почти на два десятилетия назад, когда они работали вместе в Международном республиканском институте (International Republican Institute), внешнеполитической организации, связанной с Республиканской партией. "У меня нет причин подозревать его в том, что он русский агент, - сказал Пэттен о Килимнике. - То, что люди постоянно повторяют эпитет "контактирующий, сотрудничающий с российской разведкой" обо всех, кто живет и работает в стране, которой руководит бывший офицер КГБ, довольно абсурдно". Под подобное описание, по его словам, подходит "любой пассажир московского метро". Источник: The Daily Beast