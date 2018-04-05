Маленькие солдаты Путина

Владимир Путин задумал снова сделать русских патриотами. Что из этого вышло, можно увидеть сегодня: милитаризм начинается уже в детском саду, пишет постоянный автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Мари Катарина Вагнер.

"В советские времена дети впитывали государственную идеологию со школьной скамьи. Решение о том, кто имеет право надеть пионерский галстук, а кто нет, принимали учителя. В 1990-е годы школы должны были компенсировать то, на что государство оказалось неспособным. (...) Некоторые учителя работали день и ночь, чтобы помочь детям из малообеспеченных семей", - повествует журналистка.

"Вскоре после прихода к власти Владимира Путина в систему образования по указанию правительства была внедрена программа под названием "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Патриотическое воспитание было и в СССР - и вот оно вернулось. Сначала речь шла, прежде всего, о том, чтобы мотивировать молодых россиян служить в армии, имидж которой сильно пострадал. Затем последовали еще три программы, бюджет которых с каждым разом возрастал", - говорится в статье.

"В школах новые указания попали на благодатную почву. Возврат к советским традициям происходил сначала постепенно, но в последние годы он начал стремительно набирать обороты. Вторую жизнь получили "музеи воинской славы" при школах, в большинстве своем посвященные победе над гитлеровской Германией. Снова проводится советская военная игра "Зарница", в которой школьники соревнуются в сборке автомата Калашникова и переноске раненых. В 2013 году, - напоминает издание, - по распоряжению Путина была возобновлена сдача нормативов ГТО".

Апофеозом стало создание "эрзаца" советской коммунистической молодежной организации: наряду с многочисленными клубами патриотической направленности возникла "Юнармия". Значок организации, на котором на фоне красной звезды изображена голова орла, напоминает пионерский значок с головой Ленина, а лозунг "Если не ты, то кто?" созвучен с лозунгом комсомольцев "Кто, если не мы?".

"Вы сможете стрелять из всего, что может стрелять, - кроме ракет", - приветствуя первых членов организации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня "Юнармия" насчитывает 200 тыс. членов - во многих школах у организации есть собственное помещение, отмечает автор.

"Новое патриотическое воспитание проявляется в повседневной жизни россиян на каждом шагу: тут малыши в детском саду разучивают к определенным праздникам военные песни и стихи, там на сцене ставятся театральные постановки в униформе Красной армии. Или как в школе 1494 на севере Москвы: целый месяц был посвящен Дню защитника Отечества с предусмотренными по этому случаю конкурсами стихов, песен, плакатного рисунка и специальными экскурсиями по школьному музею, в котором рассказывается об одной из красноармейских дивизий", - рассказывает Вагнер.

Власть, продолжает автор, оказывает все большее давление на школы, чтобы те более активно проводили патриотические мероприятия. Об этом в беседе с изданием поведала учитель истории одной из школ в центре Москвы. "Свою фамилию она называть не стала - чтобы у директора потом не было проблем. Директор, по словам собеседницы немецкого издания, очень старается, чтобы в их школе не проводилось всех этих "идиотских конкурсов" (...). Многие учителя думают так же, как и она, но боятся потерять работу и поэтому вынуждены в этом участвовать".

Российский социолог Анна Занина побеседовала в рамках своего исследования "Патриотическое воспитание в сегодняшней России" с несколькими десятками учителей. "Большинство выразили воодушевление по поводу возвращения к старым традициям", - отмечает журналистка. Занина пишет в своей работе о том, что патриотизм в советские времена был вездесущ и настолько глубоко отпечатался в душах учителей, что сегодня не составляет труда активировать его. "Без помощи учителей было бы непросто так быстро вернуться на патриотические рельсы. Тем более что государство, в отличие от советской эпохи, не в состоянии предложить убедительной концепции. И вот учителя наполняют понятие "патриотизм" своими собственными старыми убеждениями - например, такими, в которых важная роль отводится военной составляющей", - говорится в статье.

"Учителя в школах и воспитатели в детских садах - это так называемые "бюджетники", то есть те, кто зависит от благосклонности государства. В ответ Кремль ожидает от них лояльности. Это тот самый "административный ресурс", которым власть может воспользоваться по своему усмотрению - в первую очередь в ходе выборов. Если директор не контролирует преподавательский состав, если они не идут голосовать или голосуют не за того, то учебное заведение не получит денег на ремонт старой крыши. Денег не хватает: в школах покупку новых окон и стульев оплачивают родители; в детсадах они покупают туалетную бумагу и мыло", - передает автор статьи.

"Все это стало привычкой, которая формировалась десятилетиями: мало кто сопротивляется и задает вопросы. Но с патриотизмом все обстоит несколько иначе. Он не может быть таким же, каким был в советское время - страна другая, ей не хватает идеологии, которая внушалась советским школьникам".

В 2016 году президент Путин заявил о том, что в России нет иной национальной идеи, кроме патриотизма. "Настоящий смысл нового патриотизма учителя узнают из передач по государственным телеканалам, где проповедуется ненависть: как в адрес Запада, так и в адрес критиков внутри собственной страны", - отмечает журналистка.

Даже на фоне трагедии в Кемерово, где в результате пожара погибли несколько десятков детей, коллективную скорбь трансформировали в ненависть и недоверие к оппозиции, которая якобы манипулировала близкими и родственниками жертв ради своих целей; или блогеров, которые распространяли ошибочную информацию о числе погибших. "Именно так и возникает чувство постоянной угрозы, которая и становится ядром нового патриотизма. Его успех был бы немыслим без отсылки к (...) победе над нацистской Германией. Россия до сих пор черпает из нее веру в свои силы. Уже в детском саду детей учат тому, что нет важнее даты, чем 9 Мая".

"Понятно, что для трехлетних детей изложение исторических событий должно быть упрощено и им не стоит рассказывать про пакт Гитлера-Сталина. Однако и многие взрослые не знают о нем - и не хотят знать. Для чего? По-детски наивная версия славной победы является официальной", - констатирует автор статьи.

Другие варианты вызывают раздражение. "Когда ученики и учителя пишут сочинения о судьбах участников Второй мировой войны в рамках проекта организации "Мемориал", в которых мир не делится по черно-белому принципу, на вручении премии возникают "активисты" и забрасывают участников яйцами. А когда российский школьник, выступая в Бундестаге, подобрал неудачную формулировку, назвав солдата вермахта "невинно погибшим", на родине началась травля, направленная против него и его школы", - повествует автор материала.

Патриотизм в сегодняшней России - это не любовь к родине, а готовность к агрессии, говорит детский психолог Ирина Катин-Ярцева. Ирина была очень удивлена, когда однажды ее 8-летний сын принес домой из школы фотографию, на которой он позировал в военной форме и с автоматом. С воодушевлением мальчик рассказал о том, что Родина в опасности и когда-нибудь потребуется защищать ее с оружием в руках. На следующий день выяснилось, что фото были сделаны для акции "Бессмертный полк". Претензии Ирины к руководству школы, заранее не сообщившему о мероприятии, не нашли поддержки у большинства родителей. Она поняла, что таких, как она, меньшинство и Россия "не моя страна, а их". У большинства родителей, рассказывает она, нет проблем с прославлением войны и замалчиванием ее оборотной стороны в виде боли и смерти.

"Можем повторить" - такие стикеры встречаются на заднем стекле некоторых автомобилей на российских дорогах - намек на победу над Гитлером.

"Почему русские дают скормить себе этот патриотизм, который на деле является лишь перекраиванием прошлого и милитаризмом? Или же они по-настоящему верят в том, что Россия - единственная добрая страна в агрессивном враждебном мире, как о том рассказывают по телевизору? Возможно, у русских довольно прагматичное отношение к патриотизму: лучше гордиться чем-то раздутым, чем не иметь возможности гордиться ничем вообще", - пишет в заключение автор статьи.