5 апреля 2018 г. Генри Мэнс, Макс Седдон | Financial Times Москва ищет слабые места Британии в ходе пропагандистской войны по поводу отравления Скрипалей "В течение месяца, прошедшего с момента отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Россия ищет лазейки в действиях Великобритании относительно этого случая, - сообщают Генри Мэнс и Макс Седдон в Financial Times. - Сначала Москва сказала, что ей не дают доступа к информации. Затем она обвинила британское правительство в поспешности выводов и озвучила собственные теории обстоятельств отравления Скрипалей". "На этой неделе Россия ухватилась за заявление главы британской военной лаборатории Портон-Даун, что она не определила источник использованного нервно-паралитического агента. Через день она раскопала удаленный недавно твит (опубликованный 22 марта британским Министерством иностранных дел и по делам Содружества (FCO)), в котором говорилось, что Портон-Даун установила источник нервно-паралитического агента. В среду вечером Россия запросила провести в четверг встречу Совета Безопасности ООН для обсуждения британских обвинений". "Это мягкая сила с российским уклоном, - сказал Матьё Булег, научный сотрудник аналитического центра Chatham House. - Они используют наши слабости против нас. Очень дзюдоистский подход". "Отрицание Москвой своей замешанности в деле Скрипаля, поддерживаемое государственными СМИ в России и за рубежом, перекликается с ее попытками застопорить международные меры по поводу Украины и Сирии. В этих случаях российские государственные СМИ тоже представляли множество различных отчетов, которые противоречили заявлениям западных правительств и зачастую друг другу, - говорится в статье. - Британское правительство пыталось отмахнуться от московского подхода к отравлению Скрипалей. "Мы знаем, какую тактику они используют. Но она не меняет фактов", - говорится в видеозаписи, опубликованной FCO на своей странице в Facebook". "Британское правительство по-прежнему придерживается мнения, что за этим отравлением, "скорее всего", стоит Россия. По его словам, это заключение основано на разведданных, а также анализе, проведенном Портон-Даун. Что касается удаленного твита, FCO сообщило, что в нем содержится "неточный отчет" о брифинге британского посла в Москве. Это заявление подкрепляется транскриптом события, представленным FCO", - передают Мэнс и Седдон. Источник: Financial Times