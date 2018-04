5 апреля 2018 г. Стивен Чейз | Globe and Mail Трюдо связал высылку российских дипломатов с клеветнической кампанией против министра иностранных дел Канады Премьер Канады Джастин Трюдо связал развернувшуюся в сети клеветническую кампанию против министра иностранных дел Христи Фриланд с высылкой российских дипломатов, сообщает Globe and Mail. "Премьер сослался на то, как в марте 2017 года русские пытались поднять вопрос о работе деда Фриланд по материнской линии главным редактором нацистской газеты в оккупированной Польше, на страницах которой во время Второй мировой войны очерняли евреев. История семьи Фриланд стала мишенью для российских сил, стремящихся дискредитировать одну из самых высокопоставленных защитниц Украины в Канаде", - поясняет автор статьи Стивен Чейз. Трюдо пообщался с журналистами в среду после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ему задали вопрос, как именно высланные россияне пытались вести подрывную деятельность против Канады. Он сказал: "Думаю, все мы можем вспомнить попытки российских пропагандистов дискредитировать нашего министра иностранных дел с помощью социальных сетей и распространения о ней сообщений. Существует множество способов, при помощи которых Россия использует киберпространство, соцсети и пропаганду, чтобы влиять на общественное мнение и пытаться продвигать пророссийскую риторику". По данным The Globe and Mail, три из четырех сотрудников российской разведки, высланных из Канады, осуществляли в киберпространстве деятельность, направленную на дискредитацию Всемирного антидопингового агентства и распространение дезинформации о Канаде и ее ближайших союзниках. Между тем Столтенберг заявил, что отравление в Британии бывшего шпиона вписывается в тенденцию "безрассудного поведения" со стороны Москвы. Тем не менее, по его словам, западный военный альянс пытается избежать новой холодной войны. "Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений, поэтому мы сосредоточены на том, как мы можем дать твердый, сильный, предсказуемый, но при этом взвешенный ответ, носящий оборонительный характер, - сказал Столтенберг. - Россия никуда не исчезнет. Россия - наш сосед. Поэтому мы по-прежнему будем стремиться к более продуктивным отношениям". Генсек НАТО заявил The Globe and Mail: "Мы должны понимать, что нападения в Солсбери произошли на фоне тенденции к безрассудному поведению с российской стороны на протяжении длительного периода. Ранее они объявляли, что будут преследовать перебежчиков. Мы наблюдали незаконную аннексию Крыма. Мы видели Восточную Украину. Мы видели, что они поддерживают режим Асада. Мы наблюдали неудачные попытки совершить переворот в Черногории. Есть слишком много примеров того, что за безрассудное поведение ответственна Россия, и это причина, по которой союзники реагируют именно таким образом". Источник: Globe and Mail