5 апреля 2018 г. Патрик Винтур и Пиппа Крирар | The Guardian Россия намерена дискредитировать Великобританию, созвав чрезвычайное заседание Совбеза ООН "Сегодня осмелевшая Россия попытается дискредитировать в ООН международную репутацию Великобритании после того, как серия просчетов Бориса Джонсона и британского МИДа повлекла за собой обвинение, что Великобритания преувеличила свои аргументы, утверждая, что Россия несет ответственность за применение нервно-паралитического вещества против экс-разведчика Сергея Скрипаля", - пишут журналисты The Guardian Патрик Винтур и Пиппа Крирар. "Хотя старательно выстроенный международный альянс в поддержку Великобритании сохранился, вопреки российскому давлению, министры были вынуждены отречься от утверждения министра иностранных дел, что британское ведомство, надзирающее за химическим оружием, сообщило ему, что Россия определенно несет ответственность за нападение", - поясняют авторы. "Во вторник директор лаборатории в Портон-Даун, где работают правительственные эксперты по химоружию, заявил: ее исследования выявили, что образец является нервно-паралитическим веществом боевой категории из семейства "Новичок", но невозможно сказать, российского ли он происхождения. Министерство иностранных дел, подвергшись давлению российского посольства в Лондоне, также признало, что ранее удалило запись вTwitter, где содержалось неточное утверждение, сходное со словами Джонсона", - пишет газета. "Стараясь выжать все из своего дипломатического преимущества и не допустить, чтобы Владимир Путин оказался почти что в статусе парии, Россия объявила, что сегодня созывает чрезвычайное заседание СБ ООН, на котором оспорит письмо, ранее присланное в ООН Терезой Мэй, с утверждениями, что Россия, вероятно, несла ответственность за нападение", - пишет газета. Авторы напоминают хронику событий: 20 марта, в интервью "Немецкой волне" Джонсон сказал, что сотрудники Портон-Даун сообщили ему, что категорично уверены в ответственности России за нападение. "Эта неточность, которую критики Джонсона объявили ложью, побудила лидера лейбористов Корбина утверждать, что министр иностранных дел оконфузился и должен ответить на серьезные вопросы", - пишет издание. Джонсон парировал в Twitter, что Корбин, как ни прискорбно, теперь ведет игру Москвы и "предпочел встать на сторону российской машины пропаганды". "Эти неудачи затмили тот факт, что в ОЗХО Великобритания отразила попытку России перехватить контроль над исследованием образцов нервно-паралитического вещества, взятых на коже Скрипаля и его дочери Юлии", - отмечает издание. Призыв России провести совместное британо-российское исследование поддержали лишь 6 государств - членов исполнительного совета ОЗХО. Источник: The Guardian