Эрдоган, Путин и Рухани играют в Сирии в войну, а Западу разрешили расчищать

Запад устал урегулировать большие конфликты. Однако его роль в Сирии является далеко не удовлетворительной, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Озан Демиркан.

Решение Дональда Трампа о прекращении финансовой помощи Сирии и выводе 2 тыс. американских солдат, от которого Трамп вроде бы снова отказывается, показывает явную нерешительность, которая может иметь значительные последствия для Запада. "Потому что не важно, исполнит Трамп свое обещание или нет: в любом случае это сигнал России, Ирану и Турции, что он постепенно уступает им поле сражения в Сирии. Тем самым Трамп подрывает и старания Европы оказать дипломатическое давление на политическое решение конфликта", - считает Демиркан.

Война в Сирии безжалостна. Россия применяет химическое оружие, Иран использует своих самых опасных бойцов, Турция игнорирует согласованный режим прекращения огня.

"Однако в первую очередь сирийская война является демонстрацией геополитической силы. Шеф Кремля Владимир Путин хочет доказать, что Россия, будучи мировой державой, способна расширить свое влияние в одном из самых критичных регионов мира. Иран хочет создать шиитскую ось от Тегерана через Ирак и Сирию до Ливана. Турция жаждет реализовать свои в высшей степени ограничительные интересы безопасности и вырасти до региональной державы", - рассуждает журналист.

"Сначала три стороны конфликта боролись друг против друга, но потом заметили, что выгоднее объединиться, чтобы действовать против тех, кто устал от войны: против западных стран, Америки и Европы, - уверен автор. - То, что Москва, Тегеран и Анкара местами имеют абсолютно разные интересы в Сирии и в остальном мире, играет второстепенную роль. Более важное значение имеет сигнал, который исходит от тройного рукопожатия Эрдогана, Рухани и Путина: смотрите, европейцы и американцы, вы нам не нужны!".

То, что три военачальника подчеркивали на своей встрече территориальное единство Сирии, является недвусмысленным намеком. Они точно знают: если войска США и дальше будут занимать более четверти территории, обозначится раздел страны. То есть вопрос стоит так: будут ли американцы и дальше затягивать конфликт или обеспечат его мучительное окончание.

Европейским государствам обидным образом показали, что у них никогда не было настоящей стратегии по Сирии. "Влияние Брюсселя, Берлина и Парижа все больше сокращается. Европа, откровенно говоря, стала в сирийском конфликте донором, которому разрешено убираться на месте военных преступлений, совершенных другими. Россия, Иран и Турция создают беспорядки, а Европа потом принимает тех, кто нуждается в защите, и платит другим странам, например Турции, за то, чтобы их не стало больше. Сомнительное "разделение труда", - констатирует журналист.