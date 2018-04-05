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5 апреля 2018 г.
5 апреля 2018 г.

Зейвье Гринвуд | Independent

Отчет НПО о секретных тюрьмах для ЛГБТ+ в Чечне: избиение, электрошок, принуждение к голодовкам

"Жестокие побои, применение электрошока и принуждение к голодовкам по-прежнему применяются к сообществу ЛГБТ+ в Чечне, как сообщила одна из ведущих российских НПО, - сообщает Зейвье Гринвуд в Independent. - Не менее 36 человек пострадали от "неправомерного обращения" в секретных тюрьмах в течение прошлого года, по данным "Российской ЛГБТ-сети" - НПО со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, сославшейся на свидетельские показания, позволяющие предположить, что названные правонарушения были совершены "по приказу верховных чеченских властей".

"Жертвы подвергались пыткам, унижениям, другим мерам, которые причинили им физический и психофизический вред", - заявила группа.

"Эти заявления содержатся в отчете, подготовленном совместно с российской "Новой газетой", которая в апреле прошлого года опубликовала разоблачительный материал об арестах, пытках и убийствах представителей чеченского сообщества ЛГБТ+, - говорится в статье. - В газете сообщалось, что чеченская полиция задержала порядка 100 геев в ходе "профилактического рейда", троих из них убила и многих подвергла избиениям и пытке электрошоком в тюрьме".

Источник: Independent


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