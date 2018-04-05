Несущественно, сможем ли мы доказать причастность Москвы к делу Скрипаля

"Глава лаборатории в Портон-Даун имел полное право заявить (хотя это заявление, несомненно, не приносит пользу), что его учреждение не в силах установить происхождение нервно-паралитического вещества, примененного при нападении на отца и дочь Скрипаль", - пишет Independent в редакционной статье. По мнению газеты, президент Путин "почти злорадно попытался извлечь выгоду из очередного сюжетного поворота".

Но, считает издание: "Ничто из этого не влияет на преобладающую вероятность того, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" изготовлено в России, и того, что, как заявила в марте премьер, российские власти несли либо прямую, либо косвенную ответственность за этот инцидент".

"На все это российская сторона отвечает: "Докажите", - как в суде. Даже при юридической проверке по таким критериям, как "доказанность при отсутствии обоснованного в ней сомнения" или "перевес доказательств", русские, очевидно, виноваты. Однако юридические критерии доказательств необязательны для того, чтобы страны выносили свои суждения и совершали уместные действия, как сделали многие друзья и союзники Британии по всему миру", - говорится в статье.

"Дело Скрипаля - причина, последствие и символ полного краха отношений России с Западом. После распада СССР и "восточного блока" четверть века назад Россия потеряла империю и не смогла найти себе новую роль. При Путине она, похоже, намерена, повторно играть свою старую роль и вернуться к привычной модели. Трудно понять, как в подобных обстоятельствах можно достичь новой разрядки", - заключает Independent.