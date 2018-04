5 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Как трактовать тройное рукопожатие в Анкаре Лидеры Ирана, России и Турции в среду обсуждали судьбу Сирии, закрепляя свои победы на сирийском ТВД и все сильнее отстраняя США и ЕС от важнейших процессов в регионе, пишут СМИ. Запутанная внешняя политика США при президенте Трампе оставила там дипломатический вакуум. "Сдержанной на Ближнем Востоке" Европе позволено разве что "убираться на месте военных преступлений". "Лидеры Ирана, России и Турции в среду встретились для переговоров на высшем уровне об окончании сирийской войны. Тем самым они закрепили свое влияние на исход конфликта и изолировали США от важнейших дипломатических процессов в регионе", - пишет Эрин Каннингем в The Washington Post. Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Хасан Рухани (Иран) и Владимир Путин (Россия) собрались в турецкой столице Анкаре и пообещали друг другу сотрудничать в сферах реконструкции и оказания помощи. Они также поклялись защищать "территориальную целостность" Сирии, хотя войска всех трех стран остаются на сирийской земле, говорится в статье. Между тем "высокопоставленный чиновник администрации США сообщил в среду, что президент Трамп распорядился, чтобы военачальники готовились к выводу американских войск из Сирии. Президент не установил сроки этого маневра, - отмечает автор. - Американские солдаты могут продолжать обучение местных вооруженных формирований, которые защищают территории, освобожденные от "Исламского государства"*. Выход США из Сирии оставит силовой вакуум в отдельных ее частях, что усилит нарастающую борьбу за влияние и территории. "Кроме того, этот шаг приедет к укреплению позиций Ирана и России - противников США и сторонников сирийского президента Башара Асада", - указывает журналистка. Каннингем особо обращает внимание на быстрое ухудшение отношений между Турцией и Соединенными Штатами, несмотря на их членство в едином альянсе - НАТО. Турция обвиняет Пентагон в сотрудничестве с курдами в Сирии. Запад устал урегулировать большие конфликты. Однако его роль в Сирии является далеко не удовлетворительной, считает журналист Handelsblatt Озан Демиркан. Решение Дональда Трампа о прекращении финансовой помощи Сирии и выводе 2 тыс. американских солдат, от которого Трамп вроде бы снова отказывается, показывает явную нерешительность, которая может иметь значительные последствия для Запада. "Исполнит Трамп свое обещание или нет, в любом случае это сигнал России, Ирану и Турции, что он постепенно уступает им поле сражения в Сирии. Тем самым Трамп подрывает и старания Европы оказать дипломатическое давление на политическое решение конфликта", - считает Демиркан. Война в Сирии безжалостна. Россия применяет химическое оружие, Иран использует своих самых опасных бойцов, Турция игнорирует согласованный режим прекращения огня. Но в первую очередь она является демонстрацией геополитической силы. "Шеф Кремля хочет доказать, что Россия, будучи мировой державой, способна расширить влияние в одном из самых критичных регионов мира. Иран хочет создать шиитскую ось от Тегерана через Ирак и Сирию до Ливана. Турция жаждет реализовать свои в высшей степени ограничительные интересы безопасности и вырасти до региональной державы", - рассуждает журналист. "То, что Москва, Тегеран и Анкара местами имеют абсолютно разные интересы в Сирии и в остальном мире, играет второстепенную роль. Важнее сигнал, который исходит от тройного рукопожатия между Эрдоганом, Рухани и Путиным: смотрите, европейцы и американцы, вы нам не нужны!". Три военачальника точно знают: если войска США и дальше будут занимать более четверти территории, обозначится раздел страны. То есть вопрос стоит так: будут ли американцы и дальше затягивать конфликт или обеспечат его мучительное окончание, говорится в статье. Европе обидным образом показали, что у нее никогда не было настоящей стратегии по Сирии, продолжает автор. "Влияние Брюсселя, Берлина и Парижа все больше сокращается. Европа, откровенно говоря, стала в сирийском конфликте донором, которому разрешено убираться на месте военных преступлений, совершенных другими. Россия, Иран и Турция создают беспорядки, а Европа потом принимает тех, кто нуждается в защите, и платит той же Турции за то, чтобы их не стало больше. Сомнительное "разделение труда", - констатирует журналист. Помимо целесообразной договоренности по поводу сирийской территории, три восточные страны на саммите в Анкаре укрепили свои отношения в момент ощутимой напряженности с Западом, пишет журналистка Liberation Хала Кодмани. На базе своих последних побед на местах три президента стремятся капитализировать преимущества. Прямая военная поддержка России и Ирана позволила режиму Асада вновь взять под контроль мятежный анклав в Восточной Гуте. Турция успешно провела наступление в районе Африна, отбросив от своей границы сирийских курдских ополченцев из PYD. В дополнение к прекрасному расписанию саммита в Анкаре, Дональд Трамп подтвердил, что он хочет вывести американских военнослужащих, размещенных в Сирии для борьбы с ИГИЛ*. Отход США, пусть и пересмотренный американским президентом через несколько часов, и вовсе развязывает руки Турции, России и Ирану, полагает автор. Помимо сирийского досье, встреча в Анкаре стала для глав государств удобным поводом, чтобы выступить единым фронтом перед лицом стран Запада по другим напряженным вопросам. Так, в деле Скрипаля Турция выразила солидарность с Россией. На следующий день после высылки российских дипломатов европейскими странами Эрдоган заявил: "Мы не намерены принимать аналогичные меры, поскольку некоторые страны приняли такие меры на основе непроверенных утверждений". Путин, со своей стороны, поддержал турецкую позицию по вмешательству на севере Сирии в курдских областях, отмечает Кодмани. "На саммите в Анкаре Путин, Рухани и Эрдоган попытались сигнализировать о способности совместно работать над решениями по Сирии - несмотря на существующие разногласия", - пишет корреспондент Die Zeit Циа Вайзе. Москва и Тегеран поддерживают сирийского президента Асада. Точка зрения Анкары ближе к позиции ее западных союзников и не связывает будущее страны с Асадом. "Три государства объединяет одно: именно они определяют следующие шаги, которые будут сделаны в сирийском вопросе, поскольку сдержанность Европы на Ближнем Востоке и запутанная внешняя политика США при президенте Дональде Трампе оставили там дипломатический вакуум", - констатирует Вайзе. Одним из приоритетных вопросов на саммите стала деэскалация. Участники переговоров заявили, что будут совместными усилиями обеспечивать "спокойствие на земле". "Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами в рамках астанинских переговоров, существующих отдельно от женевских мирных переговоров", - напоминает журналистка. "Единство демонстрировали прежде всего Анкара и Москва; за день до саммита Эрдоган и Путин дали старт строительству АЭС "Аккую" на юге Турции. "Однако в Сирии интересы трех стран серьезно разнятся, - говорится далее. - Россия и Иран хотят помочь Асаду восстановить контроль над всей территорией страны. Кроме того, Путин хочет гарантировать реализацию чисто российских интересов в Сирии и расширить свое влияние на Ближнем Востоке - по возможности, за счет США". "Сохранение асадовского режима имеет большое значение и для Тегерана: Сирия является важным элементом "оси сопротивления", альянса под эгидой Тегерана, выступающего против израильской и американской ближневосточной политики", - передает Вайзе. "Турция, со своей стороны, поддерживает разные повстанческие группы, цель которых - свержение сирийского президента. Эрдоган неоднократно называл Асада террористом. Анкара официально все еще представляет интересы сирийских повстанцев, но приоритеты Турции в целом в последние годы заметно сместились. Для нее теперь важно, чтобы сирийские курды не получили автономии", - говорится в статье. Турция рассматривает курдские отряды "Сил народной самообороны" (YPG), контролирующие внушительные участки вдоль сирийско-турецкой границы, как террористическую организацию. YPG - это ответвление Рабочей партии Курдистана (PKK), которую классифицируют как террористическую и ЕС, и США. Однако для Запада YPG является важным союзником в борьбе с джихадистами, поясняет автор статьи. "Во имя безопасности турецкая армия вошла в январе в сирийско-курдский анклав Африн, - говорится далее. - Москва долгое время поддерживала курдов, однако согласилась на турецкую операцию". Иран, между тем, подверг действия Турции критике. На этой неделе Рухани заявил, что присутствие иностранных сил в Сирии без одобрения сирийских властей незаконно. "Придут ли три государства к согласию по всем вопросам, неизвестно. Ясно одно: Россия, Иран и Турция продолжат наращивать свое влияние", - говорится в статье. По словам Синана Ульгена из Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) в Стамбуле, при отсутствии американской и европейской инициативы миротворческий процесс в формате переговоров в Астане на данный момент является единственной надеждой на политическое решение сирийского конфликта. "Женевские переговоры зашли в тупик, у международного сообщества нет альтернатив", - подчеркнул эксперт. Однако, замечает автор статьи, и переговоры в Астане не ведут к успеху: в рамках этих переговоров Восточная Гута была объявлена одной из зон деэскалации, а за последний месяц в результате бомбардировок там погибли более тысячи человек. "Как сообщили в среду высокопоставленные сотрудники администрации, президент Трамп поручил командующим вооруженных сил спешно свернуть военную операцию США в Сирии, чтобы через несколько месяцев он смог вернуть войска на родину", - сообщает The New York Times, но "перестал настаивать на немедленном выводе войск, когда командующие сказали ему, что им нужно время на завершение их миссии". Решение президента, согласно которому 2 тыс. военнослужащих останутся в Сирии на период ближайшего будущего, было принято на заседании Совета нацбезопасности в Оперативном штабе в Белом доме во вторник, спустя несколько часов после того, как Трамп заявил в зале, полном журналистов, что "пора" вернуть американские силы на родину. Высшие военные советники Трампа сказали ему, что разработали планы немедленного вывода американских войск из Сирии. Но они также представили план, согласно которому силы останутся там на более долгое время, чтобы очистить уцелевшие анклавы боевиков "Исламского государства"* и обучить местные силы тому, как обеспечить стабильность на освобожденной территории. "Сколько времени вам нужно, чтобы это сделать?" - спросил огорченный президент у министра обороны Мэттиса и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Данфорда", - пишет газета, ссылаясь на неназванного чиновника, который присутствовал при этом. "Они ответили, что четкий график предсказать трудно, но это не растянется на годы. Трамп ответил, что, если операция продлится несколько месяцев, а не лет, "я могу это поддержать". Автор статьи комментирует: "Это очередной случай, когда президент роняет экспромтом некую фразу с далеко идущими последствиями, и в результате его советники развивают закулисную активность, стараясь претворить прямые заявления в осуществимую политику". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.