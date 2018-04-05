Незамужние китаянки гордятся своим положением

В Китае родители стремятся найти мужа своим дочерям sheng nu, что в буквальном переводе означает "оставшимся с носом". Однако все больше молодых женщин не стыдятся подобного ярлыка, пишет корреспондент Le Monde в Пекине Брис Педролетти.

Слишком дипломированная и слишком старая - услышала о себе китайский фотограф Гуо Йингуань на "рынке холостяков" в Шанхае, куда она отправилась два года назад для реализации своего дипломного проекта в Лондонском университете искусств, говорится в статье.

Родилась она в 1983 году и в свои 30 с лишним лет является незамужней. В Народном парке она оказалась среди сотен родителей, которые каждый уикенд раскладывают там листовки, восхваляющие достоинства их сына (диплом, зарплата, стоимость квартиры, машина, если есть) или их дочери (рост, вес, воспитание, хорошая хозяйка, музыкантша), в надежде найти хорошую партию для своего чада, передает корреспондент.

Она тайком засняла то, как они реагировали на ее возраст и дипломы. "Как гласит пословица, достоинство женщины состоит в отсутствии у нее таланта", - сказал один из родителей.

Ее фильм на эту тему "Счастье соответствия" в ноябре 2017 года получил приз Madame Figaro. Сегодня в документальном фильме о ней самой на китайском видеосайте Miaopai фотограф Гуо Йингуань рассказывает, насколько она была шокирована рынком холостяков. Фильм привлек широкую публику, после первого показа 16 марта он уже набрал более 15 млн просмотров, говорится в статье.

В глазах этих родителей она была sheng nu, или "женщина, оставшаяся с носом", "которую уже никто не хочет", так как она не замужем в возрасте старше 25 лет, у нее слишком много дипломов, она слишком независимая для того общества, которое навязывает "одинаковый для всех критерий счастья", к которому, по ее словам, Гуо Йингуань испытывает отвращение.

Американская журналистка Розэнн Лейк в своей книге "Оставленные с носом в Китае: эти женщины формируют будущее мировое могущество" анализирует, как политика единственного ребенка благоприятствовала возникновению избыточного числа женщин, продолжавших долгую учебу и оказавшихся незамужними за пределами того возраста, который соответствует социальным представлениям о браке. В то же время, хотя соотношение количества мужчин и женщин сильно разбалансировано в пользу первых, мужчины в основном бедны, живут в деревнях и малообразованны.

На границе между провинциями Сычуань и Юньнань, на востоке Китая, женщины этноса на - это один из десятков этнических меньшинств, населяющих страну, наряду с 96% ханьцев, - пережили эволюцию в обратном направлении, отмечает Педролетти.

Китайский антрополог Цай Хуа, автор книги "Общество без отца и мужа", описывает эту сельскую народность, насчитывающую около 30 тыс. человек, где брака почти не существовало. Превалирует женская линия: то есть ребенок, рожденный от сексуальной связи, остается в семье женщины и не имеет четко обозначенного отца. Его авторитетом пользуется дядя со стороны матери, если он есть. Кроме того, любовные отношения у представителей народности на строятся по системе "тайных посещений" или, в случае возникновения особой симпатии, "явных посещений" мужчиной дома женщины, без всяких обязательств.

Воспитанные в китайской системе молодые женщины из народности на часто с нетерпением ожидают замужества. В этом году профессору Цаю присылали свадебные фотографии, как свидетельство своей прогрессивности. Или нормальности: "с развитием образования концепция мира меняется. Представители этноса на склонны подражать ханьцам", - пишет он.

Все же Цай Хуа замечает: "Девушки из этноса на не слишком подавлены отсутствием брака. В конце концов, ни их матери, ни бабушки не были замужем".