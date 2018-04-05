Башар Асад, хозяин Дамаска, но пока еще не Сирии

Сирийский режим снова берет под контроль Восточную Гуту - это его важнейшая победа. Однако президент Башар Асад вынужден входить в сделку со все более неудобными партнерами, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Симон Петит.

На подступах к Дамаску сирийские солдаты одерживают пятую свою победу. Анклав Восточная Гута, где прежде располагались городские фруктовые сады, находится на грани захвата режимом после массированных бомбардировок, унесших жизни более 1600 человек с начала марта, говорится в статье.

Все это время Россия, Иран и Турция, которые втроем осуществляют военное вмешательство в Сирии, очерчивали контуры будущего страны. Собравшиеся в среду в Анкаре, в отсутствие Башара Асада, президенты Путин, Рухани и Эрдоган призвали ко всеобщему прекращению огня в Сирии, хотя в Восточной Гуте не было обнаружено ни одной бомбардировки, указывает автор.

Для Башара Асада победа в Восточной Гуте была бы невозможна без верной поддержки его союзников. Начиная с путинской России, которая в 2015 году пришла на помощь сирийскому президенту, находившемуся тогда в очень трудном положении, говорится в статье. "Истинным поворотным моментом войны стало падение Алеппо. Российская авиация показала, что она готова обстреливать настильным огнем целые кварталы. Тогда же несколько населенных пунктов Восточной Гуты уже начали переговоры о своей сдаче", - комментирует Фабрис Баланш, сотрудник Стэнфордского университета и эксперт по Сирии.

Правительственная стратегия, состоящая в том, чтобы окружать, осаждать, морить голодом и бомбардировать мятежные зоны, а затем добиваться их сдачи и эвакуации, уже испытана на практике. Впервые она была осуществлена в 2014 году в Хомсе и была повторена сначала в Алеппо, а затем в Восточной Гуте, напоминает Петит.

Комиссия ООН по расследованию указывает на эвакуации и принудительные перемещения как на возможные военные преступления. Представители гуманитарной помощи более осмотрительны в оценках, так как случай с Восточной Гутой иллюстрирует дилеммы, с которыми они сталкиваются в Сирии, говорится в статье. "Городские районы не должны подвергаться бомбардировкам. Однако в этих отчаянных обстоятельствах эвакуация, возможно, стоит того, чтобы сократить время боя, который иначе продолжился бы на каждой улице", - сказал Ян Эгеланн, советник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

В Восточной Гуте ООН была отстранена от переговоров - их напрямую ведет Россия с мятежными группировками, передает журналист.

По данным ООН, с начала марта из Восточной Гуты сбежали 130 тыс. жителей. Большинство из них разместились в групповых убежищах на окраинах Дамаска. 50 тыс. человек, в том числе мятежники и их близкие, выехали на автобусах по направлению к Идлибу, на север, в единственную провинцию, которая пока ускользает от Башара Асада, передает автор статьи.

Способен ли Идлиб, где окопались многие джихадисты, в частности, связанные с "Аль-Каидой"*, стать очагом новой большой войны? - задумывается Петит. "Провинция является самым большим лагерем беженцев в мире, там 1,5 млн перемещенных лиц", - предостерегает Ян Эгеланн.

Фабрис Баланш не верит в прекращение огня, обещанное Россией, Ираном и Турцией. Три державы уже устанавливали "зоны деэскалации", в которые была включена Восточная Гута.

США, присутствующие на востоке страны для уничтожения "Исламского государства"*, делают вид, что убираются восвояси. Миссия подошла к концу, заявил в среду Белый дом, не озвучивая дату отвода войск. Таким образом, США исходят из победы над "Исламским государством"*, но предоставляют полную свободу действий России и Ирану. Они оставляют курдов лицом к лицу с Турцией, а ведь те боролись против "Исламского государства"*. Сирийцы рискуют стать заложниками войны, которая выходит за пределы их возможностей, комментирует Петит.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.