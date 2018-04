5 апреля 2018 г. Род Норланд | The New York Times Где находится Гугуша - пропавшая "первая дочь" из Узбекистана? 45-летняя Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, до сих пор не побывала в его мавзолее, пишет журналист The New York Times Род Норланд. "Когда-то о ней говорили как о его наиболее вероятном преемнике", - напоминает издание. "Вдобавок Каримова - единственная из членов семьи, кто не присутствовал ни на похоронах ее отца в 2016 году, ни на любой из более чем 35 тыс. молитвенных церемоний, которые были проведены с тех пор. Собственно, с 2014 года она исчезла и не появляется на публике", - пишет издание. "Она лично не так уж нам интересна, - сказал Максуд Хатамов, посетивший мавзолей Каримова вместе с 11 членами своей семьи, в том числе 4 внуками. - И она даже не такая уж красавица". Автор замечает: "Когда-то Каримова и легионы ее поклонников в соцсетях стали бы протестовать против такого утверждения, если не хуже. В свой звездный час Каримова была беспощадной деловой женщиной, дипломатом (послом в Испании), студенткой Гарварда, матерью, светской львицей, а также (говоря словами депеши из посольства США, обнародованной WikiLeaks) "бароном-разбойником", отнимавшим компании у других по своему капризу, поскольку могущество отца обеспечивало ей неприкосновенность. Также она была модельером со своей линией одежды Guli и певицей - снимала видеоклипы в жанре поп-музыки под сценическим псевдонимом "Гугуша". "Эта женщина ненасытно жаждала внимания и была вездесущей, а с 2014 года от нее не слышно ни слова", - говорит Стив Свердлов, исследователь Human Rights Watch по делам Средней Азии. "Он сказал, что оказался в необычном положении: родственники дочери диктатора обращаются к нему и просят помочь выяснить, что с ней случилось", - сообщает издание. "Многие считают, что "Гугуша" умерла, а доказательств, которые опровергали бы эту версию, нет", - пишет автор. В июле прошлого года генпрокуратура Узбекистана объявила, что Каримова признана виновной в уклонении от уплаты налогов, вымогательстве "денег и долей в крупных узбекистанских компаниях" и краже государственного имущества и приговорена к 5 годам "ограничения свободы". В том же заявлении говорилось, что Каримова остается под стражей "по другому уголовному делу, пока власти пытаются вернуть из-за границы похищенные активы стоимостью более чем 1,62 млрд долларов", - пересказывает издание. Свердлов сказал, что к нему, как ни удивительно, обращался даже бывший муж Гульнары - Мансур Максуди, американец узбекско-афганского происхождения. "В 2002 году он вел с Каримовой, когда она еще была могущественной, яростную тяжбу о разводе и опеке над детьми. Он лишился своего бизнеса, связанного с Coca-Cola, в Узбекистане, а все его родственники, проживавшие в Узбекистане (24 человека), были высланы в Афганистан вне зависимости от своего гражданства; как минимум еще два родственника были заключены в тюрьму", - говорится в статье. "Сын Каримовой, которого в честь деда назвали Ислам, сейчас просит политического убежища в Великобритании, где жил в бытность студентом, и жалуется, что его мать держат в изоляции от внешнего мира, даже без юридического представительства", - сообщает газета. Источник: The New York Times