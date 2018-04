5 апреля 2018 г. Мария Аби-Хабиб | The New York Times Индия близка к приобретению российского ракетного комплекса, несмотря на санкции США "На этой неделе министр обороны Индии посетит Москву, чтобы, как утверждают индийские официальные лица, окончательно оформить закупки российского ракетного комплекса в рамках оружейной сделки, которая нарушит условия санкций США в отношении России", - пишет журналистка The New York Times Мария Аби-Хабиб. "Потенциальная сделка на 6 млрд долларов совпала с моментом, когда администрация Трампа одновременно раздумывает о более широких санкциях в отношении России и пытается заключить военный альянс с Индией. Индийские чиновники говорят, что соглашение может быть окончательно оформлено уже на этой неделе, и Индия купит пять комплексов "С-400 Триумф" - ракетных комплексов ПВО, которые могут также перехватывать ракеты. Если закупки состоятся, администрации Трампа придется выбирать: либо наказать Индию за нарушение санкций, либо сделать для нее исключение, чтобы отношения не испортились", - говорится в статье. "Подозреваю, что Америка не сочтет, что закупки "С-400" заслуживают санкций, - говорит Шайлеш Кумар (Eurasia Group). - В двусторонних отношениях слишком много поставлено на кон. Если США прибегнут к санкциям, это разрушит доброжелательные отношения, которые США пытаются наладить с Индией последние 20 лет". Автор также сообщает: "В прошлом году закупки "С-400" Индией буксовали из-за обеспокоенности ценой, и сотрудник министерства обороны сказал в четверг, что переговоры в Москве продолжаются". Как бы то ни было, потенциальные закупки "С-400" демонстрируют, что Индия по-прежнему делает ставку на российскую военную технику. Американцы обеспокоены, так как "С-400" - относительно новое и передовое оружие. "Русские сердятся на Индию за то, что она обращается за многими видами техники к американцам, так как Индия была их "палисадником" по части военных закупок, - говорит Рахул Беди (Jane's Information Group). - Индийцы спешно пытаются снова подольститься к русским, и "С-400" - способ этого добиться". "Американские официальные лица пытались убедить Индию приобрести ракетные комплексы Patriot вместо "С-400". Но в последнее время система Patriot привлекла внимание, когда не смогла защитить столицу Саудовской Аравии от ракет, запущенных йеменскими повстанцами-хуситами", - пишет издание. Источник: The New York Times