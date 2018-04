5 апреля 2018 г. Джули Хиршфелд Дэвис | The New York Times Трамп перестал требовать немедленного вывода войск из Сирии "Как сообщили в среду высокопоставленные сотрудники администрации, президент Трамп поручил командующим вооруженных сил спешно свернуть военную операцию США в Сирии, чтобы через несколько месяцев он смог вернуть войска на родину", - сообщает журналистка The New York Times Джули Хиршфелд Дэвис. "По словам источников, он перестал настаивать на немедленном выводе войск, когда командующие сказали ему, что им нужно время на завершение их миссии", - говорится в статье. "Решение президента, согласно которому 2 тыс. военнослужащих останутся в Сирии на период ближайшего будущего, было принято на заседании Совета национальной безопасности в Оперативном штабе в Белом доме во вторник, спустя несколько часов после того, как Трамп заявил в зале, полном журналистов, что "пора" вернуть американские силы на родину и вывести их из зоны конфликта, которая стала одним из ключевых полей сражений в борьбе с ИГИЛ*", - пишет издание. "На совещании высшие военные советники Трампа сказали ему, что разработали планы немедленного вывода американских войск из Сирии. Но они также представили план, согласно которому силы останутся там на более долгое время, чтобы очистить уцелевшие анклавы боевиков "Исламского государства"* и обучить местные силы тому, как обеспечить стабильность на освобожденной территории, чтобы эта группировка не могла закрепиться там снова", - отмечает издание. "Сколько времени вам нужно, чтобы это сделать?" - спросил огорченный президент у министра обороны Мэттиса и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Данфорда", - пишет газета, ссылаясь на неназванного чиновника, который присутствовал при этом. "Они ответили, что четкий график предсказать трудно, но это не растянется на годы. Трамп ответил, что, если операция продлится несколько месяцев, а не лет, "я могу это поддержать". После этого в Оперативном штабе обсудили вопрос об официальном заявлении, которое заверило бы их союзников - сирийских арабов - в том, что США не "выйдут из игры", а также подкрепило мысль Трампа, что государства Персидского залива должны делать больше для обеспечения стабилизации и восстановления в освобожденных районах", - пересказывает издание. Автор статьи комментирует: "Это очередной случай, когда президент роняет экспромтом некую фразу с далеко идущими последствиями, и в результате его советники развивают закулисную активность, стараясь претворить прямые заявления в осуществимую политику". "Решения Трампа по Сирии - головокружительно-нерешительные: он говорит о выводе войск, но не выводит их", - заметил Аарон Дэвид Миллер, вице-президент Woodrow Wilson International Center for Scholars. В то же время, добавил эксперт, Трамп "внес в политику США определенную ясность, безошибочно разъяснив, что войска США находятся там, чтобы разбираться с ИГИЛ*, а не с Ираном или режимом Асада, и указав, что эта миссия, хотя она не выполнена, не будет длиться вечно". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times