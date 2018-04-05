Водку не пьют в одиночестве - и ее пьют с соленым огурцом

"Водка, водка, водка - какой бы была Россия без своего любимого национального напитка? - пишет на страницах немецкого Stern журналистка Дениз Снигуоле Вахтер. - Водку никогда не подают здесь в качестве алкогольного коктейля и не смешивают с другими напитками. Нет, в России водку пьют в чистом виде, а к этому надо привыкнуть".

Водку, как и текилу, не выпить просто так. В данном случае не нужно лизать соль и откусывать лимон, однако соленое и кислое послевкусие будет присутствовать и после рюмки водки. Ведь в России после водки с удовольствием откусывают соленый огурец. Соленый огурец является обязательным. Охотно закусывают также консервированными томатами, грибами и копчеными колбасками. С одной стороны, чтобы смягчить вкус, с другой - чтобы не так быстро опьянеть, повествует автор.

Еще одно правило - с кем пить водку. Согласно русской поговорке, пить без тоста - это алкоголизм. Налив стопку водки, которая никогда не бывает меньше 50 мл, говорят тост. Только потом можно пить, причем всегда до дна. Самый главный тост посвящается женщинам, и это кульминация вечера - настоящие джентльмены при этом, конечно же, встают, утверждает Вахнер.

Водку пьют во время еды - не до и не после, отмечает журналистка. Кроме соленых огурцов, русские плотно закусывают колбасой, квашеной капустой, домашним холодцом, хлебом и картофелем. В царские времена перед водкой даже выпивали стакан подсолнечного масла - чтобы смазать горло, желудок и кишечник и подготовить их к "потокам" водки.