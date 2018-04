5 апреля 2018 г. Сэм Коутс, Кэтрин Филп | The Times Великобритания определила происхождение использованного в Солсбери "Новичка" "Спецслужбы полагают, что определили точное местонахождение секретной российской лаборатории, которая изготовила использованное в Солсбери нервно-паралитическое вещество военного класса", - сообщает The Times. Министры и сотрудники органов безопасности смогли определить источник в первые же дни после покушения на Сергея и Юлию Скрипалей на основании научного анализа и разведданных, передают журналисты Сэм Коутс и Кэтрин Филп. "По имеющимся сведениям, Британия знала о существовании объекта, где был изготовлен яд "Новичок", еще до нападения, которое произошло 4 марта", - говорится в статье. Источник в правительстве сказал изданию: "К моменту первого совещания Cobra (правительственный брифинг по координации в связи с чрезвычайной ситуацией состоялся на той же неделе, поясняет издание) нам было довольно хорошо известно, что с чрезвычайно высокой вероятностью он был изготовлен в России". "Источники в органах безопасности не заявляют о стопроцентной уверенности, однако этот источник настойчиво утверждал, что они в высокой степени уверены в месторасположении. Они также считают, что русские проводили испытания с целью проверить, можно ли использовать "Новичок" для убийств", - пишет The Times. Во вторник глава оборонной лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что подтвердить российское происхождение нервно-паралитического вещества не удалось. Британский МИД еще раз попал в неловкое положение, когда выяснилось, что он удалило твит из официального аккаунта, в котором говорилось: "В Портон-Даун ясно дали понять, что это было нервно-паралитическое вещество военного класса "Новичок", изготовленное в России". Пресс-секретарь министерства заявил, что твит представлял собой неточное обобщение комментариев, с которыми посол Британии в России Лори Бристоу выступил на брифинге в Москве. "Министр безопасности Бен Уоллес опроверг заявления о том, что правительство себе противоречит, - передают журналисты. - Он сослался на химический анализ и разведданные, указывающие на то, что Россия производила и хранила "Новичок". "Это Россия выдвигает многочисленные версии событий и затуманивает истину", - сказал Уоллес. Источник: The Times