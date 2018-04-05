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5 апреля 2018 г.
5 апреля 2018 г.

Майкл Бирнбаум | The Washington Post

Россия испытала ракеты в Балтийском море через день после встречи лидеров Прибалтики с Трампом

В среду Россия начала военные учения с боевой стрельбой на Балтийском море, в непосредственной близости от территориальных вод НАТО, что высший чиновник Министерства обороны Латвии назвал "демонстрацией силы", всего лишь через день после встречи лидеров балтийских стран с президентом Трампом. Об этом пишет The Washington Post.

Трехдневные испытания ракет привели к вынужденному закрытию воздушного пространства Латвии и стали первым случаем испытания Россией боевой техники в эксклюзивной экономической зоне Латвии, отмечает автор статьи Майкл Бирнбаум.

"Нас беспокоит то, что это был первый раз, когда они на самом деле провели учения так близко к нашим границам", - сказал Янис Гаризонс, государственный секретарь Минобороны Латвии.

"Президенты Латвии, Литвы и Эстонии встретились с Трампом в Белом доме во вторник, причем этот визит совпал с празднествами по случаю 100-летней годовщины независимости этих стран", - говорится в статье.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в среду опроверг опасения Запада, заявив на конференции по безопасности, что союзники НАТО "сами себя запугивают несуществующей российской угрозой и потом систематически наращивают свой военный потенциал".

Гаризонс сказал, что он бы поостерегся напрямую связывать российские учения и встречу в Белом доме.

По его словам, "это можно связать со многими вещами", в том числе с атакой в Солсбери. Главнокомандующий войсками НАТО, генерал армии США Кёртис Скапаротти должен посетить Латвию в четверг.

"Предыдущие действия российского ВМФ в Балтийском море, как представляется, также имели целью послать политический сигнал, как это было весной 2015 года, когда череда учений прервала прокладку высоковольтной подводной линии электропередачи, соединяющей Литву и Швецию. Целью этой линии было сделать Литву менее зависимой от России и Белоруссии в плане электричества. В конечном итоге, она была завершена", - напоминает издание.

Источник: The Washington Post


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