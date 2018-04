5 апреля 2018 г. Николас Трикетт | The Washington Post Почему нефтяные маневры Путина удержат Россию на Ближнем Востоке Присутствие России на Ближнем Востоке будет расширяться, что во многом объясняется сильной зависимостью государственного бюджета от нефтяных доходов, пишет в статье для The Washington Post магистр российских и евразийских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Николас Трикетт. Вместо того чтобы пойти на риск масштабных внутренних реформ, Путин, вероятно, будет полагаться на доходы от нефтяных налогов и сборов. "Это значит, что на Ближнем Востоке Россия останется надолго", - считает эксперт. В 2013 году потребление нефти в развивающихся странах впервые стало выше, чем в развитых. В июне 2013 года "Роснефть" заключила крупную сделку с Пекином по строительству новых трубопроводов и расширению существующих. Затем "Роснефть" подписала с китайскими компаниями дальнейшие соглашения о поставках, в результате чего Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. "Самым важным рынком для российских производителей энергоресурсов остается Европа, которая потребляет около 70% российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Увеличение сбыта в Китае или Азии требует параллельно нарастить добычу нефти в России, чтобы поддерживать свою долю на европейском рынке", - пишет Трикетт. "В конце прошлого года "Роснефть" заключила сделки, почти удвоившие объемы нефти, которые она продает Китаю через Казахстан. Но это означало, что "Роснефти" пришлось использовать больше западносибирской нефти, которую обычно направляют в Европу", - говорится в статье. "В Европу Россия экспортирует смесь более легкой нефти из Западной Сибири и более тяжелой с Урала и Поволжья, - отмечает автор. - Используя больше западносибирской нефти для экспорта в китайском направлении, "Роснефть" была вынуждена подмешивать к предназначенной Европе смеси больше тяжелой нефти. Поскольку в тяжелой нефти больше примесей, европейские нефтеперерабатывающие заводы затем угрожали пересмотреть контракты и сократить закупки российской неочищенной нефти". Эксперт указывает на то, что без роста добычи Россия с трудом сможет поддерживать поставки в Европу: "В результате европейские клиенты потенциально окажутся обмануты. России нужна нефть еще откуда-нибудь. Большая часть ее новых производственных мощностей расположена ближе к рынкам Китая и Азии, чем Европы". Ситуация с санкциями и ростом цен на нефть вынудила российские компании выйти за рубеж. "На Ближнем Востоке затраты на производство ниже, и они обслуживают европейские рынки. Восполняя нехватку нефти для своих европейских клиентов, "Роснефть" начала заключать в регионе сделки", - пишет Трикетт. "В феврале 2017 года "Роснефть" заключила сделку с Национальной нефтяной корпорацией Ливии, чтобы покупать ливийскую нефть для клиентов в Европе. Компания помогла Иракскому Курдистану заручиться кредитами на 3 млрд долларов в обмен на будущие поставки нефти. В конце прошлого года "Роснефть" согласилась стать держателем контрольного пакета акций курдского нефтепровода, идущего в Турцию, и стала посредником в конфликтах между Багдадом и региональным правительством в Эрбиле", - говорится в статье. Компания "Лукойл" по тем же причинам начала гнаться за проектами в Иране и южном Ираке. Ее цель - увеличить поставки на такие быстрорастущие рынки, как Индия, и завладеть более дешевыми в разработке активами. "Россия может использовать также политическое взаимодействие - продажи оружия, дипломатические связи и кредиты, - чтобы выторговать лучшие условия для будущих инвестиций. Это позволяет Москве смешивать государственные и корпоративные ресурсы для получения доли в будущих нефтяных проектах. К примеру, "Роснефть" с большим успехом использовала стратегию обмена кредитов на активы в Венесуэле", - указывает Трикетт. Вступив в сирийский конфликт, Кремль сделал шаг против Запада, но и меняющиеся рынки энергоресурсов, низкие цены на нефть и санкции тоже подтолкнули его на Ближний Восток. "Неспособность Путина реформировать российскую экономику означает, что доходы от нефти остаются ключевыми для экономической и политической стабильности. Хотя российские нефтяные компании устойчивы, Россия пришла на Ближний Восток, чтобы остаться", - резюмирует эксперт. Источник: The Washington Post