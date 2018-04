5 апреля 2018 г. Джон Хадсон, Джош Доуси, Шейн Харрис | The Washington Post Администрация Трампа введет новые санкции против России К пятнице США введут против России дополнительные санкции, сообщают журналисты The Washington Post Джон Хадсон, Джош Доуси и Шейн Харрис со ссылкой на американских должностных лиц. "По словам официальных лиц, санкции носят экономический характер и призваны затронуть олигархов, связанных с Владимиром Путиным. Окончательное число россиян, которым грозят штрафные меры, продолжает меняться, сказали американские чиновники. Ожидается, что среди них будет не менее полудюжины лиц, подпадающих под действие полномочий на введение санкций, предоставленных президенту Конгрессом", - информирует издание. "Официальные лица сообщили, что США, как ожидается, примут меры в отношении лиц из списка влиятельных российских политических и бизнес-лидеров, который Министерство юстиции опубликовало в январе. США могут также ввести санкции, основываясь на предоставленных Конгрессом полномочиях по принятию мер против любого, кто занимается крупным бизнесом с российским разведывательным и оборонным сектором", - говорится в статье. Бывшая сотрудница Министерства юстиции Лиз Розенберг, работающая в Центре новой американской безопасности, прокомментировала: "Если будет предпринято нечто жесткое вроде этого, в определенной мере это может успокоить разгневанных членов Конгресса и общественность, которые ждут промежуточных выборов и задаются вопросом, сосредоточила ли администрация внимание на российской угрозе и предпринимает ли меры в этом отношении". Администрация Трампа по настоянию высокопоставленных советников президента и ведущих союзников США занимает все более жесткую позицию в отношении Москвы, отмечается в статье. В Конгрессе она по-прежнему сталкивается с давлением "ястребов" из обеих партий. Сенатор Линдси Грэм заявил, что, хотя действия администрации вызывают у него восхищение, предыдущие администрации уже опробовали эти методы и потерпели поражение. "По его словам, США должны помочь странам, зависящим от российской нефти и газа, найти новые варианты", - передает The Washington Post. "Мы должны нанести удар по ним (по России. - Прим. ред.), лишив их клиентов", - сказал изданию Грэм. Источник: The Washington Post