5 апреля 2018 г. Эрин Каннингем | The Washington Post Иран, Россия и Турция планируют будущее Сирии, а Трамп стремится вывести оттуда США "Лидеры Ирана, России и Турции в среду встретились для переговоров на высшем уровне об окончании сирийской войны. Тем самым они закрепили свое влияние на исход конфликта и изолировали США от важнейших дипломатических процессов в регионе", - сообщает Эрин Каннингем в The Washington Post. "Три президента - Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Хасан Рухани (Иран) и Владимир Путин (Россия) - собрались в турецкой столице Анкаре и пообещали друг другу сотрудничать в сферах реконструкции и оказания помощи. Они также поклялись защищать "территориальную целостность" Сирии, хотя войска всех трех стран остаются на сирийской земле. Лидеры призвали международное сообщество к более активному сотрудничеству и подчеркнули свое неприятие "сепаратистских повесток" в Сирии", - говорится в статье. "Высокопоставленный чиновник администрации США сообщил в среду, что президент Трамп распорядился, чтобы военачальники готовились к выводу американских войск из Сирии. Президент не установил сроки этого маневра, по словам упомянутого чиновника, но подчеркнул, что американские солдаты могут продолжать обучение местных вооруженных формирований, которые защищают территории, освобожденные от "Исламского государства"*, - передает Каннингем. "В случае исполнения этих распоряжений Трампа выход США из Сирии оставит силовой вакуум в отдельных ее частях, что ускорит и без того стремительно нарастающую борьбу за влияние и территории после семи лет конфликта. Кроме того, этот шаг приедет к укреплению позиций Ирана и России - противников США и сторонников сирийского президента Башара Асада, который держится за власть, несмотря на свирепствующую гражданскую войну", - указывает журналистка. Каннингем особо обращает внимание на быстрое ухудшение отношений между Турцией и Соединенными Штатами, несмотря на их членство в едином альянсе - НАТО и недавние усилия обеих сторон. Турция обвиняет Пентагон в сотрудничестве с курдами в Сирии. Турция укрепила свои связи с Россией, и это тревожит западных союзников, говорится в статье. Источник: The Washington Post