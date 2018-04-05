Гватемальское дело против Битковых справедливо

Статья Мэри Анастасии О'Грейди "Месть Кремля в Гватемале" от 26 марта, к сожалению, закрепляет неверное представление о банковском секторе и государственных банках России, пишет глава ВТБ Андрей Костин в письме в редакцию The Wall Street Journal. Усматривая влияние "длинной руки Кремля" во всем широком спектре банковских операций, ситуацию вокруг Игоря и Ирины Битковых автор также изображает однобоко, утверждает Костин.

Он напоминает, что инвесторами "Сбербанка" и ВТБ являются и американцы. "Нашей важной обязанностью является ответственность перед акционерами, и возвращение непогашенных кредитов - это один из важных видов деятельности, позволяющий гарантировать соблюдение их интересов", - отмечает глава ВТБ.

Кроме того, подчеркивает Костин, в деле против семьи Битковых ведущую роль сыграла Международная комиссия ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG), а не Россия.

"Действия ВТБ в отношении семьи Битковых - это пример стандартной процедуры в разрешении серьезных финансовых и деловых споров по доступным легальным каналам, в соответствии с ответственностью любой международной компании перед своими вкладчиками, а не что-либо иное", - утверждает Костин.

Госпожа О'Грейди игнорирует важную роль, которую сыграли генеральный прокурор Гватемалы и CICIG в борьбе с коррупцией, отмечает президент Ассоциации американских адвокатов Хилари Басс.

Рассмотрение этого единичного случая вне контекста, игнорирование вклада CICIG в разрушение криминальных структур, захвативших гватемальское правительство, играет на руку тем, кому угрожает деятельность этой организации и кто пытается дискредитировать ее всеми возможными способами, добавляет она.