5 апреля 2018 г. Андрей Костин, Хилари Басс | The Wall Street Journal Гватемальское дело против Битковых справедливо Статья Мэри Анастасии О'Грейди "Месть Кремля в Гватемале" от 26 марта, к сожалению, закрепляет неверное представление о банковском секторе и государственных банках России, пишет глава ВТБ Андрей Костин в письме в редакцию The Wall Street Journal. Усматривая влияние "длинной руки Кремля" во всем широком спектре банковских операций, ситуацию вокруг Игоря и Ирины Битковых автор также изображает однобоко, утверждает Костин. Он напоминает, что инвесторами "Сбербанка" и ВТБ являются и американцы. "Нашей важной обязанностью является ответственность перед акционерами, и возвращение непогашенных кредитов - это один из важных видов деятельности, позволяющий гарантировать соблюдение их интересов", - отмечает глава ВТБ. Кроме того, подчеркивает Костин, в деле против семьи Битковых ведущую роль сыграла Международная комиссия ООН по борьбе с безнаказанностью в Гватемале (CICIG), а не Россия. "Действия ВТБ в отношении семьи Битковых - это пример стандартной процедуры в разрешении серьезных финансовых и деловых споров по доступным легальным каналам, в соответствии с ответственностью любой международной компании перед своими вкладчиками, а не что-либо иное", - утверждает Костин. Госпожа О'Грейди игнорирует важную роль, которую сыграли генеральный прокурор Гватемалы и CICIG в борьбе с коррупцией, отмечает президент Ассоциации американских адвокатов Хилари Басс. Рассмотрение этого единичного случая вне контекста, игнорирование вклада CICIG в разрушение криминальных структур, захвативших гватемальское правительство, играет на руку тем, кому угрожает деятельность этой организации и кто пытается дискредитировать ее всеми возможными способами, добавляет она. Источник: The Wall Street Journal