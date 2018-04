5 апреля 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Правда и ложь в Британии и России "Появляются новые факты о химической атаке в прошлом месяце в английском Солсбери. Британская правительственная лаборатория установила, что только государственный субъект мог произвести нервно-паралитическое вещество военного назначения, использованное при покушении на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери", - пишет редакция The Wall Street Journal. Защитники России ухватились за заявление Гэри Эйткенхеда, главы военной лаборатории Портон-Даун, что "мы не установили точное происхождение" химического вещества, отмечает издание. Лидер лейбористов Джереми Корбин высмеял заявление министра иностранных дел Бориса Джонсона в прошлом месяце, что лаборатория подтвердила российское происхождение вещества. "Эта пропаганда, в лучшем случае, лицемерна. Хотя на молекулах нет штампа "сделано в России", Портон-Даун подтвердил, что это соединение - "Новичок", который, как известно, производится только в России", - говорится в статье. В число других свидетельств входят данные разведки о том, что Россия экспериментировала с химическими веществами для убийств и ранее атаковала своих бывших агентов, в частности Литвиненко, пишут журналисты. "Избиратели должны задаться вопросом, почему политики, подобные Корбину, с такой готовностью оправдывают Путина. Перепалка вокруг исследования лаборатории в Портон-Даун ведется в деликатный момент, когда в Британии идет обсуждение дополнительных ответных мер на атаку", - отмечает издание. В первую очередь речь идет о возможных финансовых санкциях, включая запрет продажи российских государственных облигаций в Лондоне, а также о пересмотре виз, выданных россиянам по "инвесторской программе", уточняет издание. Тереза Мэй одержала важные дипломатические победы, терпеливо представляя доказательства правительствам союзников и, насколько это возможно, - общественности. Одним из результатов стало проявление солидарности со стороны лидеров Франции, Германии и США. Состоялась массовая высылка российских шпионов из западных стран в прошлом месяце. "Лучший способ сохранять давление на Путина - это продолжать относиться к атаке в Солсбери как к стратегической угрозе, какой она и была, а не как к эпизоду из сериала "Закон и порядок", - заключают авторы. Источник: The Wall Street Journal