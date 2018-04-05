Будущее Сирии в их руках

Интересы Турции, России и Ирана в Сирии противоречат друг другу. И тем не менее, они договариваются о будущем Сирии, пишет в статье на сайте Die Zeit корреспондент издания Циа Вайзе.

"На саммите в Анкаре Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган попытались сигнализировать о способности совместно работать над решениями по Сирии - несмотря на существующие разногласия", - говорится в статье.

"Москва и Тегеран поддерживают сирийского президента Асада. Точка зрения Анкары ближе к позиции ее западных союзников и не связывает будущее страны с Асадом", - передает Die Zeit.

"Три государства объединяет одно: именно они определяют следующие шаги, которые будут сделаны в сирийском вопросе, поскольку сдержанность Европы на Ближнем Востоке и запутанная внешняя политика США при президенте Дональде Трампе оставили там дипломатический вакуум. Послевоенное устройство Сирии находится сегодня в ведении России, Ирана и Турции", - констатирует Вайзе.

Одним из приоритетных вопросов на саммите стала деэскалация. В ходе пресс-конференции после переговоров их участники заявили, что будут совместными усилиями обеспечивать "спокойствие на земле". "Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами в рамках астанинских переговоров, существующих отдельно от женевских мирных переговоров", - напоминает журналистка.

Главы трех государства обсудили расширение зон деэскалации и усилия, направленные на создание новой сирийской конституции и продолжительного перемирия.

"Единство демонстрировали прежде всего Анкара и Москва; за день до саммита Эрдоган и Путин дали старт строительству АЭС "Аккую" на юге Турции", - передает автор статьи.

"Однако в Сирии интересы трех стран серьезно разнятся, - говорится далее. - Россия и Иран хотят помочь Асаду восстановить контроль над всей территорией страны. Москва оказывает Дамаску военную помощь, в то время как отряды Корпуса стражей исламской революции и поддерживаемые Тегераном вооруженные отряды "Хизбаллы" стоят на стороне сирийской армии". Кроме того, "Путин хочет гарантировать реализацию чисто российских интересов в Сирии - речь идет, в частности, о военных базах, - и расширить свое влияние на Ближнем Востоке - по возможности, за счет США". "Будущее Сирии тесно связано с мечтой Путина вернуть России статус сверхдержавы", - пишет журналистка.

"Сохранение асадовского режима имеет большое значение и для Тегерана: Сирия является важным элементом "оси сопротивления", альянса под эгидой Тегерана, выступающего против израильской и американской ближневосточной политики", - передает Вайзе.

"Турция, со своей стороны, с момента начала войны в 2011 году поддерживает разные повстанческие группы, цель которых - свержение сирийского президента. Эрдоган неоднократно называл Асада террористом. Анкара официально все еще представляет интересы сирийских повстанцев, но приоритеты Турции в целом в последние годы заметно сместились. Для нее теперь важно, чтобы сирийские курды не получили автономии", - говорится в статье.

Турция рассматривает курдские отряды "Сил народной самообороны" (YPG), контролирующие внушительные участки вдоль сирийско-турецкой границы, как террористическую организацию. YPG - это ответвление Рабочей партии Курдистана (PKK), которую классифицируют как террористическую и ЕС, и США. Однако для Запада YPG является важным союзником в борьбе с джихадистами, поясняет автор статьи.

"Во имя безопасности турецкая армия вошла в январе в сирийско-курдский анклав Африн, - говорится далее. - Москва долгое время поддерживала курдов, однако согласилась на турецкую операцию". Иран, между тем, подверг действия Турции критике. На этой неделе Рухани заявил, что присутствие иностранных сил в Сирии без одобрения сирийских властей незаконно.

"Придут ли три государства к согласию по всем вопросам, неизвестно. Ясно одно: Россия, Иран и Турция продолжат наращивать свое влияние", - говорится в статье.

По словам Синана Ульгена из Центра экономических и внешнеполитических исследований (EDAM) в Стамбуле, при отсутствии американской и европейской инициативы миротворческий процесс в формате переговоров в Астане на данный момент является единственной надеждой на политическое решение сирийского конфликта. "Женевские переговоры зашли в тупик, у международного сообщества нет альтернатив", - подчеркнул эксперт.

Однако, замечает в заключение автор, и переговоры в Астане не ведут к успеху: в рамках этих переговоров Восточная Гута была объявлена одной из зон деэскалации, а за последний месяц в результате бомбардировок там погибли более тысячи человек.