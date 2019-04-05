Россия манипулирует GPS, чтобы защитить Путина

"Исследователи вашингтонского аналитического центра заметили, что всякий раз, когда президент России Владимир Путин приближается к гавани, случается забавная вещь: GPS кораблей, пришвартованных там, начинает барахлить и относит их местоположение на много миль дальше, на взлетно-посадочные полосы близлежащих аэропортов", - сообщает Foreign Policy. - Согласно новому отчету экспертов по безопасности из группы C4ADS, этот феномен заставляет предположить, что Путин путешествует с мобильным спуфинг-устройством, влияющим на GPS, а в более широком смысле - что Россия манипулирует глобальными навигационными системами в масштабах, гораздо больших, чем предполагалось ранее".

"Россия продолжает выступать в качестве пионера в этой области, демонстрируя свою готовность не только использовать эти возможности для защиты VIP-персон и стратегически важных объектов, но и применять эти методы для продвижения своих предприятий на границах в Сирии и на границах России с Европой", - говорится в докладе.

"В рамках попыток Кремля подорвать военное преимущество Запада в высокоточных вооружениях российские военные сделали огромные инвестиции в электронную борьбу, значительно увеличив свою способность блокировать вражеские коммуникации, что делает возможными идеи США о сетевой войне", - говорится в публикации.

"(...) Темпы операций требуют постоянного доступа к данным в режиме реального времени", и российские военные считают, что электронная война "является частью ответа на доминирующее положение США в области высокоточного оружия и воздушного наступления", отмечает Майкл Кофман, российский военный эксперт в исследовательской организации CNA.

"Россия впервые внедрила эти технологии на Украине и в Сирии, подавляя радиосигналы, GPS- и радиолокационные сигналы. В Сирии американские командиры жаловались на "агрессивную обстановку электронной войны", и военные США в настоящее время предпринимают шаги для улучшения своих возможностей электронной борьбы", - пишет Foreign Policy.

"Российский упор на электронную борьбу распространяется и на личную безопасность Путина, в рамках которой GPS-спуфинг используется как способ защитить российского лидера от атак беспилотников. Но применение технологии спуфинга также можно отследить, и это дает беспрецедентный взгляд на эффективность и масштабы российских возможностей в электронной войне", - сообщается в статье.

"Телохранители Путина используют то, что на первый взгляд выглядит как парадоксальный подход в деле предотвращения попыток покушения с помощью дронов. Спуфер GPS, который сопровождает Путина, имитирует гражданские сигналы GPS и предоставляет получателю ложные координаты - координаты местных аэропортов. Он выбирает координаты местных аэропортов, потому что коммерческие беспилотники обычно поставляются с заранее запрограммированными механизмами безопасности, которые заставляют их автоматически приземляться или прекращать работу при входе в воздушное пространство аэропорта. Теоретически беспилотники, работающие рядом с Путиным, прекращают работу или автоматически приземляются, когда попадают в зону действия спуфера", - передает издание. При этом страх перед покушением с использованием дрона реалистичен, добавляет газета: в прошлом году президент Венесуэлы Николас Мадуро пережил покушение на свою жизнь с применением дрона.

"Но использование Россией технологии спуфинга сопряжено с некоторыми неожиданными побочными эффектами. В сентябре 2016 года Путин отправился в Керченский пролив вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы проинспектировать ход строительства моста стоимостью 4 млрд долларов на материковую часть России и встретиться с рабочими. Пока два российских лидера находились там, системы автоматической идентификации близлежащих кораблей - системы, которые отчасти полагаются на GPS - начали передавать их локацию, размещая их в аэропорту Симферополя, который находился на расстоянии 125 миль. Два года спустя Путин вернулся в Керчь, чтобы провести колонну строительных машин по недавно построенному мосту. И снова корабли в этом районе передали странную информацию о своем местонахождении - обнаруживаясь в аэропорту Анапы на материковой части России", - пишет издание.

"Исследовав данные о морских локациях, которые являются общедоступными, исследователи C4ADS смогли предоставить первую оценку широкого охвата российской спуфинговой деятельности. В период с февраля 2016 года по ноябрь 2018 года C4ADS зарегистрировала 9 883 случаев спуфинга, повлиявших на 1311 судов, что указывает на то, что российский спуфинг является более распространенным и более беспорядочным, чем предполагалось ранее", - сообщается в статье.

"Это действительно интересно, потому что это помогает нам понять воздействие и посмотреть, на кого оно влияет географически, - сказал Кофман. - Проблема электронной войны в том, что ее невозможно измерить".

"Это число представляет собой минимальную цифру инцидентов GPS-спуфинга, поскольку документировался только один тип систем, попавших под его действие", - пишет Foreign Policy, добавляя, что фиксировались только морские сигналы GPS, в то время как другие гражданские системы, которые не транслируют местоположение публично, вероятно, будут подвергаться такому же влиянию. Локации, затронутые спуфингом GPS и задокументированные C4ADS, включают районы вокруг Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы, в районе Владивостока и вокруг российских военных баз в Сирии.

"C4AD задокументировал размещение GPS-спуферов, направленных против беспилотников, в официальных российских резиденциях и на неофициальных правительственных зданиях, включая итальянский дворец на Черном море. Кремль всегда отрицал, что дворец принадлежит Путину, но наличие системы говорит об обратном. C4ADS смог определить, что GPS-спуфер работает почти постоянно на территории дворца или рядом с ним", - говорится в статье.

"(...) Системы GPS стали почти повсеместными в современной экономике и используются в смартфонах, автомобилях и в промышленных системах управления. Например, электрическая сеть США использует GPS для различных целей. (...) Спуфинг сигналов GPS стал и простым, и дешевым. Согласно C4ADS, стоимость оборудования, используемого для спуфинга GPS-сигнала, составляет около 350 долларов США, в то время как несколько лет назад он составлял 10 тыс. долларов", - отмечается в публикации.

"Потенциал распространения и технологии, используемые для осуществления этой деятельности, представляют собой уникальную угрозу. Гипотетически можно оснастить незаконных исполнителей для развертывания технологии в других местах", - сказал FP автор доклада C4ADS, который говорил на условиях анонимности, опасаясь возможного ответного удара со стороны России.