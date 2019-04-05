Как Путин использует АдГ в своих целях

"Электронные письма из Кремля показывают, как Россия использует политиков из АдГ для своей информационной войны",- сообщает немецкое издание Der Spiegel.

"Цель АдГ, заключающаяся в атаках на истеблишмент, объединяет партию с российским президентом, который хочет сломить власть Запада, пытаясь его расколоть, - указывает издание. - К тому же АдГ и Кремль объединяет выраженный антиамериканизм и презрение современных ценностей, таких, как равенство лесбиянок, геев и традиционных браков".

"Их совместная цель - ослабление противника. Как именно она должна быть достигнута, показывают эксклюзивные документы из московского аппарата власти. (...) Совместное расследование SPIEGEL, ZDF, британской телерадикомпании BBC и итальянской газеты La Repubblica обнажают то, как Москва собирается ослабить западноевропейскую демократию и заручиться для этого поддержкой правых партий. (...) Большую часть материала и свои собственные расследования предоставил СМИ лондонский центр "Досье", финансируемый российским бизнесменом и критиком Кремля Михаилом Ходорковским", - говорится в статье.

"В частности, в электронных письмах можно найти стратегический документ, составленный перед выборами в бундестаг в 2017 году. Он описывает несколько видов "внешнеполитической деятельности", начиная от "организации собраний, пикетов и других акций протеста в странах ЕС", "успешной поддержки резолюций в национальных парламентах ЕС" и заканчивая кампаниями в СМИ. Цель - продвижение российских интересов и "дискредитация" критиков Москвы", - передают авторы статьи.

Главную роль в этом стратегическом документе отведена депутату АдГ Маркусу Фронмайеру. При этом авторы письма не скрывают того, кем для них является молодой политик - "полезным идиотом", пишут журналисты. "Он будет депутатом бундестага, находящимся под полным контролем", - говорится в документе. "В распоряжении Spiegel оказался и англоязычный проект "плана действий" по предвыборной кампании Фронмайера, в котором речь идет о просьбе оказать Фронмайеру "материальную и медийную поддержку" и ответном заверении в том, что кандидат, став депутатом бундестага, будет по возможности лоббировать важные для Москвы темы".

Важную роль в "любви сегодняшнего депутата бундестага к России" играет российский дипломат Даниил Бисслингер. Так, россиянин выступал 10 августа 2014 года на региональном конгрессе молодежной партии АдГ "Молодая альтернатива", которой на тот момент руководил Фронмайер. В 2014 году, отмечает издание, аннексировавшая Крым Россия искала контакта с правыми партиями по всей Европе. В электронных письмах Бисслингера также говорится о визите Александра Гауланда, сегодняшнего лидера АдГ, в российское посольство в сентябре 2014 года. Сам Бисслингер по приглашению правой партии приезжал в южную Германию, где участвовал в мероприятии "Россия - диалог вместо санкций". Его электронные письма показывают, насколько близкой является дружба между АдГ и Россией. "Так, один кандидат от АдГ на выборах в ландтаг просит россиянина о пожертвовании на предвыборную кампанию. (...) К дипломату обращается и коллега Фронмайера по партии "Молодая альтернатива" Раймонд Хоффманн и просит оказать помощь в поиске работы: "одно резюме метит на позицию стажера в "Газпроме", другое - на должность в посольстве".

Как показывают изученные письма, "АдГ играет главную роль прежде всего для любимого российского проекта: "наблюдения за выборами", продолжает издание. "Иностранные представители пророссийских партий, зачастую за счет российского государства, приглашаются в качестве наблюдателей на важные, но спорные для мирового сообщества выборы и голосования. (...) С официальными предвыборными миссиями ОБСЕ эти поездки не имеют ничего общего", - подчеркивает издание.

"В начале 2018 года Даниил Бисслингер, который сегодня работает в российском МИД и однажды даже участвовал в переговорах с канцлером ФРГ в качестве личного переводчика Путина, пытался завербовать политиков для этих сомнительных миссий, в том числе депутатов ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП. (...) Поводом стали президентские выборы в марте 2018 года", - повествует издание. Большинство адресатов отказались от участия, но среди тех, кто согласился, была, например, одна исследовательница. Как следует из ее писем, главной целью ее поездки явилось "представление Путина в СМИ в роли демократа чистой воды". "Я полагаюсь на то, что мои российские друзья сдержат данное мне слово, - писала она по возвращении, направляя запрос о компенсации расходов на поездку. - Я со своей стороны сдержала слово". В качестве доказательства она направила ссылку на свое интервью каналу RT. Посыл интервью: безукоризненные выборы", - передает Der Spiegel.

В письме одного из дипломатов, отправленном незадолго до выборов, значатся более 80 наблюдателей, среди которых можно найти множество правых популистов из итальянской "Лиги Севера", австрийской партии "Альянс за будущее Австрии", французского "Национального объединения", а также АдГ.

Депутат Адг Маркус Фронмайер представляет для России особый интерес, так как он особенно открыто ищет близости с Москвой. "Он ездит к сепаратистам на востоке Украины, к правым группам в Белграде и к неофашистскому теоретику Путина Александру Дугину в Санкт-Петербург. Часто с ним путешествует и его друг Мануэль Оксенрайтер", - пишет издание. Фронмайер имеет связи и с бывшим депутатом Госдумы Робертом Шлегелем, а также путинской молодежной партией "Молодая гвардия". В 2015 году он встречался в Париже с давним знакомым Путина Владимиром Якуниным, который тогда занимал пост президента РЖД, говорится в статье.

Письмо, в котором идет речь о продвижении предвыборной кампании Фронмайера, было получено Администрацией президента РФ 3 апреля 2017 года. К этому письму был прикреплен 6-страничный документ под названием "Внешнеполитическая деятельность". "Авторы письма намереваются организовать в ЕС демонстрации и дискредитировать тех, кто противоречит "направлениям внешней политики Российской Федерации". Другие митинги должны были поспособствовать "отмене антироссийских санкций", - передает издание. Один из разделов документа под названием "Выборы в бундестаг (24 сентября)" посвящен поддержке предвыборной кампании Фронмайера, в результате которой в бундестаге должен был оказаться "депутат, находящийся под полным контролем". Это письмо, указывает издание, было отправлено человеком по имени Петр Григорьевич Премяк, который некогда служил начальником контрразведки флотилии на Камчатке. Адресат сообщения - высокопоставленный чиновник внешнеполитического подразделения администрации президента, которого Премяк попросил переслать информацию выше, а именно человеку по имени Александр Леонидович Манжосин. На тот момент Манжосин уже 13 лет возглавлял управление Администрации президента РФ по внешней политике.

"В документе указана компания под названием Hemingway Partners. Эта компания зарегистрирована на имя матери известного в Москве политического PR-консультанта. От ее сына, Саргиса Мирзаханяна, след идет к Фронмайеру: обоих можно увидеть на совместном фото в Крыму. Они, кажется, хорошо дружат: на свадебных фотографиях Мирзаханяна можно увидеть Фронмайера и его жену Дарью. Мирзаханян отрицает, что составлял этот стратегический документ", - сообщает издание.

"Несколько дней назад, - пишет далее Der Spiegel, - передача Kontraste телеканала ARD и портал T-online.de сообщили, что Фронмайер продвинулся до оргкомитета Ялтинского международного экономического форума. Членами этого органа являются также два высокопоставленных сотрудника российской спецслужбы ФСБ".

О том, насколько тесной является связь Фронмайера и Кремля, свидетельствует и второй документ, который был передан BBC высокопоставленным сотрудником спецслужбы одного из государств ЕС и проанализирован Der Spiegel. В документе речь идет о "плане действий" по продвижению кампании Фронмайера. "Автор этого "плана действий" не скрывает того, о чем идет речь: "Наряду с материальной нам потребуется медийная поддержка, чтобы обеспечить Фронмайера выгодной позицией во внешнеполитических вопросах в будущей фракции, - говорится в документе. - Полезными будут любые интервью, сообщения и возможности выступить в российских СМИ".

"Письмо можно интерпретировать так, что оно предполагает и некоторые ответные услуги: сборную солянку разных политических действий в интересах Кремля. Уже во время предвыборной кампании кандидат якобы будет высказывать свое желание по установлению максимально "хороших отношений с Россией" и обличать "вмешательство ЕС во внутриполитические дела России", обещает автор документа. Фронмайер также будет подчеркивать свою позицию против ЛГБТ (...). После успешного избрания в бундестаг депутат "сразу" будет участвовать во внешней политике - и, среди прочего, сопровождать делегации в Крым и в Донбасс" (...) Примечательны метаданные документа. Кроме даты сохранения, 11 апреля 2017 года, в графе "автор" можно прочесть имя: Мануэль Оксенрайтер".

"Здесь замыкается круг соратников Фронмайера, Мирзаханяна и Оксенрайтера, - отмечает издание. - Спустя несколько дней после составления этого документа оба встречались в Ялте, о чем свидетельствует совместная фотография".

Сами Фронмайер и Оксенрайтер заверяют, что не знакомы с документом. При этом "Оксенрайтер видит в США империю зла, а его идеологический пример для подражания - российский неофашист Александр Дугин. (...) В 2015 году, предположительно при поддержке Оксенрайтера, Фронмайер и глава АдГ Александр Гауланд встречались с Дугиным в Санкт-Петербурге", указывает Der Spiegel.

В апреле 2016 года Оксенрайтер и Фронмайер учредили в Берлине "Немецкий центр евразийских исследований", одной из целей которого является наблюдение за выборами - центральный элемент внешней политики Москвы, подчеркивает издание. В учредительном документе этой организации имеется подпись и польского друга Оксенрайтера: Матеуша П., который на родине несколько лет находится под стражей - прокуратура обвиняет его в шпионаже в пользу российских и китайских спецслужб.

"Сам Оксенрайтер, вероятно, стоит за поджогом культурного центра в украинском Ужгороде, который по замыслу России должен был спровоцировать внешнеполитическую напряженность", - говорится в статье.

По словам адвоката Фронмайера, депутату ничего не известно о письме из Кремля, прикрепленном к нему "стратегическом документе" и "плане действий". Он якобы не просил никакой финансовой или медийной поддержки в политических, экономических и гражданских кругах России. "Ему также якобы было неизвестно, что членами оргкомитета [Ялтинского форума] являются и сотрудники спецслужб. Когда он узнал об этих "сомнительных личностях", он якобы потребовал от организатора удалить его из списка. Вечером в четверг, - пишет Der Spiegel в заключение, - его имя все еще значилось на сайте форума".