Нетаньяху, Путин и останки Захарии Баумеля

"В этот четверг Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху встретились в 13-й раз с 2015 года, - сообщает немецкое издание Der Spiegel. - Однако эта встреча не была обыденной. Настораживает не только время встречи - за 5 дней до парламентских выборов в Израиле, - но и то, что в центре визита стояла передача останков израильского солдата Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад".

Баумель, родившийся в 1960 году в Бруклине, был старшим сержантом израильской армии и воевал в первой Ливанской войне 1982 года, поясняет журналист Кристоф Сидов. Он и два его товарища пропали без вести после боя с подразделениями сирийской армии за деревню Султан-Якуб. В 2006 году семья Баумеля якобы получила информацию о том, что их сын находится в сирийском плену, однако теперь родственники удостоверились: Баумель мертв, говорится в статье.

"Поиски, идентификация и возвращение останков стали результатом тесного дипломатического сотрудничества Израиля и России, а также взаимодействия их спецслужб. (...) "Мы разделяем общие ценности", - заявил Нетаньяху в Москве.

"Как и во время своей встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в начале прошлой недели, Нетаньяху незадолго до выборов в Кнессет подчеркивает: я имею влияние в США и России - и это окупается для Израиля", - отмечает автор статьи.

"Как в признании израильского суверенитета над Голанскими высотами, которое Трамп подтвердил в присутствии Нетаньяху, так и в возвращении останков солдата оппозиции соперника Нетаньяху Бени Ганца не остается другого выбора, кроме как высказать свою похвалу", - пишет Сидов.

"По данным израильских СМИ, Израиль и Россия два года работали над поиском останков Баумеля и их возвращением. Когда в мае 2016 года министром обороны Израиля стал родившийся в СССР Авигдор Либерман, он использовал свои хорошие связи с Москвой, чтобы ускорить поиски".

"Передача останков - это успех и для российского президента: так он может позиционировать себя как добросовестного посредника, который добился уступок от сирийского режима. Он также может представить своего союзника Башара Асада в качестве президента, с которым можно договориться, несмотря на все трудности. Даже признание США израильского суверенитета над Голанскими высотами, вызвавшее недовольство сирийского режима, не помешало передаче останков урожденного американца Баумеля", - указывает Der Spiegel.